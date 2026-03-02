Duhanski proizvodi sve skuplji, a korisnika u tri godine 3% više

Oko trećine odrasle hrvatske populacije konzumira duhanske proizvode te je njihov broj u zadnje tri godine porastao s 33% u 2023. na 36% u ovoj godini, pokazalo je istraživanje o konzumaciji duhanskih i srodnih proizvoda magazina Ja Trgovac i agencije Hendal. Cigarete su, sasvim očekivano, najpopularniji duhanski proizvod. Njih konzumira 71% potrošača duhanskih proizvoda, 3% manje nego u lanjskom istraživanju, ali i za 3% više nego u 2023. i 2024. godini. Uređaje nove generacije (IQOS, glo...) koristi svaki peti potrošač; ove je godine njihov udio 20%, a najviše su poklonika imali 2023. (22%). Za duhanom za motanje u promatranom je periodu pala potražnja te se u zadnje dvije godine stabilizirala na 19% udjela; u 2023. udio korisnika je iznosio 31%, a u 2024. 24%. Isto tako pada i udio električnih cigareta koje su 2023. bile na 18%. Dvije godine zaredom bile su na 13%, da bi u ovogodišnjem istraživanju pale na 10% udjela u broju potrošača, kaže se u istraživanju.

Convenience kanal je najčešće mjesto kupnje ovih proizvoda. Kiosci drže udio od 61% kao i lani, ali ipak manje od 65% koliko su imali u 2023. godini. Benzinske postaje su mjesto kupnje ovih proizvoda za 41% potrošača, što je slično u svim godinama s izuzetkom 2024. kada je ovaj format imao svega 29% udjela. U lokalnoj, kvartovskoj trgovini duhanske i srodne proizvode kupuje 19% korisnika kategorije, što je značajan pad s 31% iz prošle godine, no ovaj format je bilježio dosta velike fluktuacije i u prethodnim godinama (2023. udio je bio 25%, a 2024. ukupno 20%). Da ove proizvode kupuje u specijaliziranoj trgovini, odnosno tobacco shopu, navodi 11% korisnika, čime je zaustavljen višegodišnji pad (2023. udio je bio 18%, u 2024. je pao na 12%, a u 2025. na 9%). Udio crnog tržišta ostao je isti kao i u prošloj godini, na ukupno 5%, što je dobar znak jer je u 2023. duhanske proizvode na ilegalnom tržištu kupovalo 12%, a 2024. ukupno 10% korisnika.

Trendovi potrošnje na duhanske i srodne proizvode otkrivaju utjecaj rasta cijena ove kategorije na tržištu. Naime, udio potrošača koji na ove proizvode mjesečno troše do 30 eura u kontinuiranom je padu: u 2023. bio je 44%, u 2024. 33%, u 2025. je blago rastao na 36%, a ove godine osjetno pao na 30%. Iznos do 70 eura, dovoljan je za 38% potrošača, slično kao i lani kada ih je bilo 36%, ali dosta manje u odnosu na 48% u 2024. Međutim, broj potrošača koji troše veći iznos, do 140 eura, u zadnje je četiri godine znatno narastao: u 2023. i 2024. bio je na 15%, lani je iznosio 20%, a ove godine skočio na 27%. Više od tog iznosa mjesečno izdvaja 5% korisnika kategorije; lani ih je bilo 8%, u 2024. godini 4%, a u 2023. svega 3%. Ukupno 59% korisnika odgovara kako lanjska poskupljenja nisu utjecala na njihove potrošačke navike, što je najveći udio u promatrana četiri istraživanja (u proteklim godinama taj je udio bio 52, 55 te 53%). Da puše manje, navodi pak 37% korisnika, što je slično kao i u prethodnim godinama, a da puše više, navodi pak 4% korisnika kategorije (prije je taj udio, kronološkim redom, bio 9%, 5% i 8%).