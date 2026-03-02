Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Gori Bliski istok, eksplozije u Libanonu, na Cipru, Dubaiju, Dohi...; Trump: 'Svi koji žele na vlast u Iranu su mrtvi'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTRAŽIVANJE O KONZUMACIJI

Duhanski proizvodi sve skuplji, a korisnika u tri godine 3% više

Od danas poskupljuju cigarete
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
02.03.2026.
u 08:02

Udio crnog tržišta ostao je isti kao i lani i čini 5 posto potrošnje, dok je 2023. duhanske proizvode na ilegalnom tržištu kupovalo 12 posto korisnika

Oko trećine odrasle hrvatske populacije konzumira duhanske proizvode te je njihov broj u zadnje tri godine porastao s 33% u 2023. na 36% u ovoj godini, pokazalo je istraživanje o konzumaciji duhanskih i srodnih proizvoda magazina Ja Trgovac i agencije Hendal. Cigarete su, sasvim očekivano, najpopularniji duhanski proizvod. Njih konzumira 71% potrošača duhanskih proizvoda, 3% manje nego u lanjskom istraživanju, ali i za 3% više nego u 2023. i 2024. godini. Uređaje nove generacije (IQOS, glo...) koristi svaki peti potrošač; ove je godine njihov udio 20%, a najviše su poklonika imali 2023. (22%). Za duhanom za motanje u promatranom je periodu pala potražnja te se u zadnje dvije godine stabilizirala na 19% udjela; u 2023. udio korisnika je iznosio 31%, a u 2024. 24%. Isto tako pada i udio električnih cigareta koje su 2023. bile na 18%. Dvije godine zaredom bile su na 13%, da bi u ovogodišnjem istraživanju pale na 10% udjela u broju potrošača, kaže se u istraživanju.

Convenience kanal je najčešće mjesto kupnje ovih proizvoda. Kiosci drže udio od 61% kao i lani, ali ipak manje od 65% koliko su imali u 2023. godini. Benzinske postaje su mjesto kupnje ovih proizvoda za 41% potrošača, što je slično u svim godinama s izuzetkom 2024. kada je ovaj format imao svega 29% udjela. U lokalnoj, kvartovskoj trgovini duhanske i srodne proizvode kupuje 19% korisnika kategorije, što je značajan pad s 31% iz prošle godine, no ovaj format je bilježio dosta velike fluktuacije i u prethodnim godinama (2023. udio je bio 25%, a 2024. ukupno 20%). Da ove proizvode kupuje u specijaliziranoj trgovini, odnosno tobacco shopu, navodi 11% korisnika, čime je zaustavljen višegodišnji pad (2023. udio je bio 18%, u 2024. je pao na 12%, a u 2025. na 9%). Udio crnog tržišta ostao je isti kao i u prošloj godini, na ukupno 5%, što je dobar znak jer je u 2023. duhanske proizvode na ilegalnom tržištu kupovalo 12%, a 2024. ukupno 10% korisnika.

Trendovi potrošnje na duhanske i srodne proizvode otkrivaju utjecaj rasta cijena ove kategorije na tržištu. Naime, udio potrošača koji na ove proizvode mjesečno troše do 30 eura u kontinuiranom je padu: u 2023. bio je 44%, u 2024. 33%, u 2025. je blago rastao na 36%, a ove godine osjetno pao na 30%. Iznos do 70 eura, dovoljan je za 38% potrošača, slično kao i lani kada ih je bilo 36%, ali dosta manje u odnosu na 48% u 2024. Međutim, broj potrošača koji troše veći iznos, do 140 eura, u zadnje je četiri godine znatno narastao: u 2023. i 2024. bio je na 15%, lani je iznosio 20%, a ove godine skočio na 27%. Više od tog iznosa mjesečno izdvaja 5% korisnika kategorije; lani ih je bilo 8%, u 2024. godini 4%, a u 2023. svega 3%. Ukupno 59% korisnika odgovara kako lanjska poskupljenja nisu utjecala na njihove potrošačke navike, što je najveći udio u promatrana četiri istraživanja (u proteklim godinama taj je udio bio 52, 55 te 53%). Da puše manje, navodi pak 37% korisnika, što je slično kao i u prethodnim godinama, a da puše više, navodi pak 4% korisnika kategorije (prije je taj udio, kronološkim redom, bio 9%, 5% i 8%).
Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
Ključne riječi
cigarete duhan duhanski proizvodi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!