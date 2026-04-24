Cijena zlata lagano pada: je li ovo kraj uzleta ili samo ''zdrava pauza''?

Zlato je i ovoga tjedna ostalo u fokusu globalnih financijskih tržišta, ali bez dramatičnih ''eksplozija'' koje su obilježile raniji dio travnja. Umjesto toga, razdoblje od 17. do 24. travnja 2026. donijelo je postupno hlađenje tržišta i laganu korekciju nakon snažnog uzlaznog zamaha koji je prethodno gurnuo cijene na povijesno visoke razine. Investitori su se, čini se, privremeno povukli korak unatrag kako bi procijenili novu ravnotežu između geopolitičkih rizika, očekivanja kamatnih stopa i jačanja američkog dolara.

U petak, 17. travnja, cijena zlata se kretala oko razine od 4.800 USD po unci, što je još uvijek odražavalo relativno snažan apetit za sigurnom imovinom. Tržište je tada bilo u osjetljivoj ravnoteži između nastavka straha od geopolitičkih napetosti i prvih signala da bi dio investitora mogao početi zaključivati profit nakon višednevnog rasta. Taj je balans bio krhak, ali dovoljno stabilan da zadrži cijenu blizu visokih razina.

Ulazak u novi tjedan donio je, međutim, promjenu sentimenta. U ponedjeljak 20. travnja cijena se spustila na 4.792,10 USD po unci, što je bio tek simboličan, ali psihološki važan signal da kupovni momentum slabi. Iako se nije radilo o značajnom padu, tržište je počelo pokazivati znakove opreznijeg ponašanja, osobito među institucionalnim investitorima koji su ranije gradili pozicije tijekom rasta.

Taj oprez dodatno je došao do izražaja u utorak, 21. travnja, kada je zlato kliznulo na 4.780,16 USD po unci. Pad je bio umjeren, ali konzistentan, i uklapao se u obrazac realizacije dobiti nakon snažnog ranijeg rasta. U isto vrijeme, dio pritiska dolazio je i s valutnog tržišta, gdje je jačanje američkog dolara smanjivalo atraktivnost zlata kao alternativne imovine.

Do petka, 24. travnja, trend korekcije nastavio se te je cijena pala na 4.672,66 USD po unci. Iako se radi o tjednom padu od −2,54 %, važno je napomenuti da se on događa nakon razdoblja iznadprosječno snažnog rasta. Drugim riječima, tržište ne pokazuje znakove preokreta trenda, već prije ''zdravu pauzu'' u kojoj se probavlja prethodni skok cijena.

Ako se promatra šira slika, jasno je da ovaj tjedan dolazi nakon izrazito dinamičnog razdoblja sredinom travnja, kada je zlato više puta testiralo rekordne razine i reagiralo na niz globalnih okidača. Posebno su važni bili geopolitički rizici na Bliskom istoku, koji su u ranijim tjednima poticali snažan priljev kapitala u sigurnu imovinu, kao i promjenjiva očekivanja oko buduće monetarne politike američkih Feda. Kako su se neki od tih rizika privremeno ublažili, tako je i potražnja za zlatom prirodno oslabila.

Strani analitičari posljednjih dana ističu upravo taj obrazac: tržište zlata i dalje ostaje strukturno snažno, ali kratkoročno ulazi u fazu oscilacija bez jasnog smjera. Pojedini izvještaji navode da je trenutna korekcija više tehničke prirode nego rezultat fundamentalne promjene u sentimentu, što znači da investitori i dalje zadržavaju izloženost zlatu kao zaštiti od globalne neizvjesnosti. To potvrđuju i višegodišnji podaci – cijena zlata je u zadnjih 5 godina narasla za oko 165 %, a u zadnjih 10 godina čak 285 %, dok se ukupan iznos kupljenog investicijskog zlata u Hrvatskoj u zadnjih sedam godina povećao za čak 1.500 % (s 50 milijuna eura u 2019. na više od 800 milijuna eura u 2025. godini).

U tom kontekstu, razina od oko 4.700 USD po unci postaje ključna kratkoročna zona promatranja. Ako se cijena stabilizira iznad tog područja, tržište bi moglo ponovno pokušati testirati više razine iznad 4.800 USD. No ako se pritisak prodaje nastavi, moguće je produbljivanje korekcije prije nego što se pojavi novi val kupnje.

Sve u svemu, tjedan od 17. do 24. travnja može se opisati kao prijelaz iz faze euforije u fazu konsolidacije. Zlato ostaje visoko, ali tržište trenutno traži novu ravnotežu – između straha koji ga podupire i profita koji ga kratkoročno pritišće.