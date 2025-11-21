Dužni brinuti o vanjskom izgledu: MORH propisao pravila s detaljima vojnog roka, evo hoće li se ročnici morati šišati

Ministarstvo obrane danas je u javno savjetovanje pustilo tri pravilnika kojima se uređuju detalji vezani uz služenje obveznog temeljnog vojnog osposobljavanja, a mladićima koji se na dva mjeseca spremaju u vojsku vjerojatno će laknuti kada u jednom od njih pročitaju kako ih s tamo neće dočekati, za vojsku uobičajeno, šišanje na kratko.

U članku 16. predloženog Pravilnika o temeljnom vojnom osposobljavanju stoji, naime, kako će oni tamo biti dužni brinuti se o svom vanjskom izgledu i održavati urednima bradu i brkove, a što se tiče kose, propisuje se da ona, ako je dugačka, "mora biti uredno svijena i povezana na način da ne prelazi gornji dio ovratnika košulje, a oblik frizure ne smije smetati pravilnom nošenju kape ili zaštitne maske".

Iz ovoga je, dakle, jasno kako se ročnike neće šišati bez obzira na spol, a tako nam neslužbeno govore i u MORH-u, u kojem su procijenili da nema prevelike potrebe da nekog s dugom kosom ošišaju na kratko zbog dva mjeseca obuke. Naši izvori pridodaju i kako će TVO s ovakvim pravilom ići i ukorak s vremenom, budući da su pravila o kosi jednaka i za muškarce i za žene. Napominju, međutim, da to pravilo neće vrijediti i za profesionalnu vojsku, u kojoj se muškarce šiša. Dakle, tko nakon temeljne vojne obuke odluči ostati u djelatnom sastavu, svoje brižno njegovane vlasi ipak će morati odrezati.

Danas objavljeni pravilnici nužni su za početak provođenja TVO-a. U javnom savjetovanju ostat će mjesec dana, a nakon što stupe na snagu, MORH će početi slati pozive za zdravstvene preglede novaka. Prvi pozivi očekuju se krajem prosinca, a prvi ročnici u vojarnama početkom siječnja.