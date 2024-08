Dubrovački ugostitelji: 'Primijetili smo da gosti mijenjaju navike, ali mi smo tu radi njih, a ne oni radi nas'

Najjužnija hrvatska općina, Konavle, pravi je hit među turistima. Od početka godine bilježi više od 10 posto više gostiju, a s odličnim najavama za postsezonu godina bi se trebala zaokružiti na 14 posto više dolazaka. Ipak, sami brojevi dolazaka i noćenja ne znače automatski i veću zaradu, ugostitelji vide promjenu u navikama gostiju, piše HRT.

Supetar, odnosno San Pietro, ulazi u svoju drugu pravu sezonu. Otočić pred Cavtatom postao je prava konavoska atrakcija za ljetovanje iz snova. "​Iz lounge bara možete doći u restoran, u restoranu nudimo, naravno, jela kao fine dining opcija. Za goste koji žele cjelodnevni boravak na otoku nudimo opciju privatnih kabina, baldahina", kaže Dario Vitez, voditelj restorana.

Konavoski turizam bilježi dobre rezultate, od početka godine rast je veći od 10 posto, a očekuje se posebice jaka postsezona. "U ovom dijelu glavne sezone to su obitelji s djecom, srednje generacije - u proljeće i jesen tu su i stariji. Dakle Cavtat i Konavle nisu destinacija za mlade, nisu party destinacija", ističe Frano Herendija, direktor TZ Konavle.

Naravno, jako se puno na samom jugu Hrvatske vrti oko zračne luke, koja ove godine obara sve rekorde. "Od početka godine ostvarili smo 22 posto više putnika, što je jako puno u odnosu na prošlu godinu, i na sami rast turizma u regiji. A posebno smo zadovoljni podsezonom, kao i najavama za postsezonu, gdje očekujemo neki rast od 30-ak posto u odnosu na prošlu godinu", ističe Josip Paljetak, direktor sektora zemaljskih usluga ZL Ruđer Bošković.

Ipak, sama povećanja ne znače i mnogo veću zaradu. Ugostitelji vide promjene u gostima. "Ove godine je, naravno, nekakva kao promjena, smjena gostiju. Ima puno Ryanair, low budget kompanija, ali mi smo otvoreni za sav tip gostiju. Tako da nemamo problema", kaže Vitez.

Posebno raduju dobre najave za jesen, koje bi, ostvare li se, trebale donijeti bolju sezonu od one rekordne 2019. U Dubrovniku je slična situacija kao i u Konavlima. U dosadašnjem dijelu godine Dubrovnik bilježi porast od 13% turističkog prometa, i to prvenstveno zahvaljujući predsezoni koja je bila jako dobra. Ova špica sezone bilježi manji porast od otprilike četiri posto.

O sezoni je za HRT govorio Đani Banovac iz Ceha za ugostiteljstvo i turizam Dubrovnik. Rekao je kakva je perspektiva ugostitelja što se tiče ovogodišnje sezone. "Mi smo jako zadovoljni. Mislim da sezona u Dubrovniku traje nekakvih 250 dana i da smo na nekakvoj sredini godine. Ono što smo imali prije, izrazitu sezonalnost, koja je vezana uz sunce, more više da se ne događa. Sad imamo turizam od trećeg mjeseca pa vjerojatno do kraja godine, nekakav kontinuirani turizam, čemu težimo. Naravno da je to nešto čemu se svi moramo prilagoditi, od ugostitelja, turističkih djelatnika i samih građana, ali to je nešto što će nam svima donijeti dobit. Prilagodbe su potrebne, prilagodbe su tu i ovo što nam se događa će se samo produživati sljedećih godina. Postoje određeni problemi kod ljudi koji nisu kalkulirali na taj način, ali mislim da je bolje imati nekakav kontinuirani rast koji imamo sad nego amplitude koje donose samo probleme", pojasnio je Banovac.

Banovac je govorio i o mijenjanju navika gostiju. "Mijenjamo se mi, mijenjaju se naši gosti, to je sve normalno. Moramo biti iskreni da su ljudi bolje kupovne moći počeli izbjegavati srce sezone kada je prevruće te dolaze u predsezonu i postsezonu, kada smo imali bolje rezultate. Svaki gost je dobrodošao, mi mu trebamo ponuditi doživljaj, mi smo tu radi njega, a ne on radi nas", istaknuo je Banovac.

Odgovorio je i na pitanje ima li Dubrovnik kapaciteta radne snage za izdržati disperziju gostiju na predsezonu i postsezonu. "Dubrovnik će to izdržati, Dubrovnik ima snagu, znanje, iskustvo da bude šampion. Ja mislim da će biti i ove godine. Mi se ne igramo turizma, mi živimo od turizma, mi nemamo alternativu. Zato mislim da smo na pravom putu, trebamo još više svi oko toga potruditi jer alternativa nemamo. Što održivije, što normalnije i što kreativnije, taj nekakav doživljaj, kreacija sviju nas", pojasnio je Banovac.

