Bilo bi dobro da se Dabro ispriča, izjavio je jučer nakon koalicijskog sastanka HDZ-ov Branko Bačić. A sama činjenica da je Bačić to izgovorio bit će, vrlo vjerojatno, i jedina kazna koju će DP-ov zastupnik morati podnijeti za najnoviju nepodopštinu, objavu snimke na kojoj pjeva u čast Anti Paveliću. Jer, teško da će Dabri uopće pasti na pamet da se doista ispriča za pokladni performans u Komletincima, preko kojega šutke prelazi i njegova stranka. Iako im Dabrini ispadi svako malo zadaju glavobolju, u DP-u, objektivno, i nemaju previše prostora kazniti ga za ustašovanje. Svakako ne u okolnostima u kojima je HDZ pomakom udesno i podilaženjem Thompsonu dobrano ušao u prostor manjih stranaka desnice, time i svog najvećeg koalicijskog partnera.

Tragičar ove utakmice tako je ispao prvi HSLS-ovac Dario Hrebak koji je, izgleda, još jednom bez uspjeha zaprijetio praznom puškom. HSLS-ovaca na jučerašnjem koalicijskom sastanku nije bilo, i to ne zato što je Hrebak u inozemstvu, nego zato što su procijenili da ne mogu sjediti za istim stolom s čovjekom koji pjeva Paveliću, ali pred HSLS-om je sad pitanje, što dalje? Hoće li izbjegavati i naredne sastanke koalicije u kojoj su odlučili ostati? Ili se ipak poklopiti ušima i nastaviti sjediti s partnerom, čak i ako mu ne pada na pamet ispričati se za ono što HSLS smatra apsolutno neprihvatljivim? Bit će doista zanimljivo pročitati zaključke koje će u ovoj situaciji iznjedriti Predsjedništvo Hrebakove stranke. S nestrpljenjem očekujemo i Hrebakovo pojašnjenje zašto je, zapravo, sve ovo izvodio ako je bio svjestan da nikakvog većeg efekta tu ne može biti. Jasno je da su HSLS-u, kao i HNS-u, a još više zastupnicima nacionalnih manjina, krajnje neugodni Dabrini marifetluci, ali svi drugi osim Hrebaka su ih odšutjeli, procjenjujući da im se rušenje Vlade u ovom trenutku nimalo ne isplati.

I, zanimljivo, nitko ih zapravo za to i ne proziva. Šutjeli su i prije, bez obzira na to što je javnost imala prilike gledati za vladajuće nimalo ugodne scene, poput, recimo, privođenja glavnog državnog inspektora pod sumnjom da je zbog nekoliko kilograma mesa zatvorio oči pred nezakonitim poslovanjem ljudi koje je u ime države trebao kontrolirati. Hrebak se, izgleda, na Dabrinu pjevanju probudio samo zbog činjenice da se bliže izbori, na kojima više ne može sa sigurnošću računati na toplinu HDZ-ovih lista pa sad gleda je li moguć neki novi savez. Čini se, međutim, da je šef HSLS-a na kraju procijenio kako su izbori dovoljno daleko da napuštanje koalicije ipak može još neko vrijeme odgoditi. Umjesto da njegova stranka već sad ostane bez pozicija državnih tajnika i članova uprava u državnim poduzećima, a on sam riskira novac koji se putem države slijeva u projekte u njegovu Bjelovaru, još jednom se odlučio primiriti. Povjerenje u vladajućoj koaliciji ovi su događaji, međutim, teško narušili i pitanje je može li ona zaista u ovom sastavu izdržati još dvije godine, koliko je preostalo do kraja mandata aktualne vlade i saborske većine.