Dubioza svirala u Remetincu, stražari bijesni na organizaciju

“Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne kronike...” stihovi su pjesme “Himna generacije”, jednog od najpoznatijih hitova Dubioza kolektiva, bosanskohercegovačkog sastava, vrlo popularnog i u Hrvatskoj, koji su jučer malo poslije 14 sati vjerojatno odjekivali zatvorom u Remetincu. Razlog tome je gostovanje Dubioza kolektiva u zagrebačkom zatvoru, gdje je, oko 14 sati trebao održati mali koncert.

Resocijalizacija zatvorenika

Mjesto muziciranja bilo je drugo zatvorsko šetalište, a Dubioza kolektiv u Remetincu je nastupio na poziv Uprave za zatvorski sustav. Naime, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, osim što regulira kako se izdržavaju izrečene kazne, regulira i kako se osmišljava slobodno vrijeme zatvorenika. Zatvori i kaznionice znaju organizirati različita predavanja, kazališne predstave ili manje koncerte za zatvorenike, jer to pomaže u resocijalizaciji zatvorenika. Takva događanja nisu sporna, no u ovom slučaju pravosudnoj policiji koja se brine za sigurnost unutar zidina Remetinca sporan je način na koji je koncert Dubioza kolektiva organiziran te mjesto gdje je održan.

– Da će se koncert održati doznali smo dan prije, a rečeno je da će to biti na drugom šetalištu. To je najveća glupost, jer onaj tko je to odlučio očito nije vodio računa o sigurnosnoj procjeni, odnosno o osiguranju i zatvorenika i glazbenika. Dosad su se predstave i koncerti organizirali u zatvorskoj dvorani, pa mi nije jasno zašto i ovaj put nije tako bilo – kaže Armin Tatarević, predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske (SPPH).

Pravosudnim policajcima, koji već dulje vrijeme upozoravaju (bezuspješno) na teške uvjete u kojima rade, najspornije je što se onaj tko se odlučio na održavanje koncerta na drugom zatvorskom šetalištu Remetinca, ni u jednom trenutku nije osvrnuo na njihova upozorenja o potencijalnim sigurnosnim ugrozama. Jer drugo šetalište smješteno je u središtu zatvora, okolne sobe nemaju sjenila, što znači da zatvorenici iz njih mogu bacati što hoće na šetalište.

Uz to, riječ je o relativno malom prostoru, na koji stane samo 25 ljudi, a ideja je bila da tijekom koncerta Dubioza kolektiva ondje bude čak 150 zatvorenika!? Neslužbeno se čuje i da je sastav planirao snimati spot, pa su se pravosudni policajci pobunili jer nisu htjeli da se njihova lica vide u spotu. Na kraju je odlučeno da na koncert bude dovedeno 80 pravomoćno osuđenih zatvorenika, a sve njih trebalo je čuvati oko 20 pravosudnih policajaca. Problem je i što se pravosudnim policajcima ne plaćaju ili se rijetko plaćaju prekovremeni sati, uz obrazloženje da država nema novca, a jučer je popodnevna smjena pozvana da na posao dođe sat ranije.

Nema sluha za probleme

Sve to revoltiralo je pravosudne policajce, koji već dulje upozoravaju da ih ima premalo, da su nedostatno opremljeni te da rade u izuzetno teškim uvjetima koji ponekad rezultiraju incidentnim situacijama nakon kojih se krivci za propuste uglavnom traže u njihovim redovima. Za njihove probleme mjerodavni nemaju sluha, a iz Uprave za zatvorski sustav poručili su da je planirano da koncert traje sat vremena, da mu pristup izvana nije omogućen te da je zabranjeno snimanje koncerta ili njegov izravni prijenos na društvenim mrežama. O remetinečkom koncertu članovi Dubioze kolektiva nisu htjeli govoriti, no iz njihova okruženja neslužbeno je potvrđeno da su održali tzv. unplugged koncert. Tko zna, možda i taj koncert postane poznat kao onaj koji je 1968. u američkom zatvoru Folsom održao Johnny Cash. Snimak koncerta objavljen je kao live album koji je uvršten među 500 najboljih albuma svih vremena.