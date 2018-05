Roger Waters oduševio je Arenu Zagreb i održao protestni skup bolji od Živog zida

Sedam godina nakon spektakla "The Wall" Roger Waters vratio se u Arenu Zagreb turnejom "Us + Them" i opet oduševio krcatu dvoranu. Ništa čudno, jer kad glavni autor Pink Floyda stigne u grad i u spektakularnom hi-tech okruženju isporuči svu tu glazbu koju publika zna napamet, ovacije su prirodna pojava, kao i leteće svinje, laserske piramide i ostalo što je nudila luksuzna scena koncerta po najvišim svjetskim kriterijima.

No, besprijekorno režirana predstava kakvu naša budžetirana kazališta mogu samo sanjati, nije bila tek hladni spektakl, nego sasvim suprotno; dokaz koliko je Watersova politička i društvena angažiranost danas aktualnija nego ikad prije. Vizionar iz sedamdesetih godina - i u sedamdesetim godinama života, sijed u običnoj crnoj majici i nehajno neobrijan - Waters je kontroverzni primjer rock zvijezde koja misli svojom glavom, provocira i radi prvoklasne spektakle, a nema druge anti-zvijezde tog kalibra koju toliko voli staro i mlado.

Zadovoljni smo bili "mi i oni", kako se zove Watersova aktualna svjetska turneja, koja je u glazbenom dijelu spojila raznovrstan materijal s albuma Pink Floyda i skladbe sa zadnjeg, vrlo dobrog Watersova solo albuma "Is This the Life That We Really Want?". U dva sata i dvadeset minuta čiste svirke, s dvadesetminutnom stankom u sredini, tematika je bila itekako aktualna Watersova priča još iz dana Floyda, izvedena kao protestni skup bolji i sadržajniji od Živog zida

I na našem tržištu Waters se, a tu smo očito isti kao i svijet, dotakao gorućih tema kao i na američkom dijelu turneje. Ne samo da su ljudi u dvorani oko mene rolali jointe, nego se od kritike školstva, roditeljskog ugnjetavanja, političke indoktrinacije, religijskog fanatizma (sa stihom "da sam ja Bog, bolje bih odradio posao" u "Deja Vu") i oštre kritike politike Donalda Trumpa - čije su notorne izjave projicirane na video ekrane djelovale poput naše televizijske "Noćne more" Željka Malnara - Waters obrušio na političku vrhušku, završivši s izravnim agitprop natpisima poput "Trump je svinja" ili "nema jebene šanse" kao odgovorom na pitanje "da li da vjerujem Vladi?" iz pjesme "Mother".

Podloga svemu bila je vrhunska svirka deveteročlanog benda, s Watersom na vokalima i bas gitari, ali i električnoj i akustičnoj gitari. Spram monolitnog repertoara koncerta "The Wall", na koncertima turneje "Us + Them" od početka sa "Speak to Me" i "Breathe", uvoda albuma "The Dark Side of the Moon", Waters je uključio materijal iz cijele karijere. Nakon poznatog bas-udara u "One of These Days", pa povratka "Dark Side" albumu s "Time" i "The Great Gig in the Sky" - sa ženskom vokalnom dionicom dvije prateće pjevačice - "Welcome to the Machine" i akustična "Wish You Were Here", omeđile su novije "Déjà Vu", "The Last Refuge" i "Picture That".

Usprkos Watersove (umjerene) želje da gura noviji materijal, nakon toga stigle su "The Happiest Days of Our Lives" i dva dijela "Another Brick in the Wall" - skupa sa zagrebačkom djecom ispred njega, u majicama s natpisima "otpor" - kao završetak prvog dijela koncerta.

Reći da je tek iza toga uslijedilo najbolje može se samo u ovakvim prilikama, ali 30-minutne "Dogs" i "Pigs (Three Different Ones)" s albuma "Animals" iz 1977. bile su vrhunac koncerta znalcima koje ne zanimaju samo hitovi, skupa s golemim video ekranima koji su se spustili sa stropa po duljini cijele dvorane od pozornice prema kraju i replikom nekoliko dimnjaka londonske elektrane Batersea Station koja krasi omotnicu albuma "Animals".

Nakon toga "Money", elegična "Us and Them", pa "Brain Damage" i himnična "Eclipse" s "Dark Side of the Moon", okupana laserskom piramidom, zatvorile su službeni dio nastupa dočekan ekstazom publike koja je ionako reagirala ovacijama u svim ključnim dijelovima koncerta.

Nakon Watersova obraćanja publici, s pričom o prijatelju Englezu koji se pedesetih godina 20. stoljeća preselio u Hrvatsku - koju je Waters kao tinejdžer posjetio početkom šezdesetih - bis s "Mother" i "Comfortably Numb" s "The Wall" ispratile su ga iz dvorane uz ekstatične reakcije publike. Ne samo zaslužene nego i hrabro izborene; Waters nam je beskompromisno pokazao da smo dio normalnog svijeta, makar i po nenormalnim problemima.