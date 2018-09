Državni tajnik Plazonić: Inovativni lijekovi moraju biti dostupni svima

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva RH primarijus dr. Željko Plazonić sudjeluje na neformalnom sastanku ministara zdravstva Vijeća Europske unije u Beču, u organizaciji austrijskog Predsjedništva Vijeća EU.

Sastankom predsjeda austrijska ministrica rada, socijalne skrbi, zdravstva i zaštite potrošača Beate Hartinger-Klein, a uz nju, u raspravi o pristupu i dostupnosti inovativnih lijekova te europskom regulatorskom sustavu za lijekove sudjelovali su, između ostalih, i povjerenik Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis, regionalni direktor Odjela za zdravstvene sustave i javno zdravstvo WHO za Europu Hans Kluge te izvršni direktor Europske agencije za lijekove (EMA) Guido Rasi.

– Raspravljalo se o inovativnim lijekovima koji se javljaju na svjetskom farmaceutskom tržištu, a u raspravi smo iznijeli i hrvatski stav kako o upotrebi tih lijekova tako i općenito o politici koju Europa i mi kao njen dio vodimo prema inovativnim lijekovima, jednoj od vrlo važnih ali često kontroverznih tema u mnogim europskim zemljama, pa tako i kod nas u Hrvatskoj, rekao je za Večernji list dr. Plazonić u ponedjeljak, prvog dana dvodnevnog zasjedanja ministara zdravstva Vijeća EU, dodavši:

– Ono što smo danas čuli, sve zemlje Europske unije imaju praktički vrlo slična gledišta, rekao bi promišljanja vezano uz pojavljivanje i upotrebu inovativnih lijekova, ali i slične probleme, jer imaju epitet posebno skupih lijekova i nema države u Europi koja se s tim problemom može jednostavno nositi, bez da izvrši korekciju u svim svojim strukturama zdravstvenog sustava.

Državni tajnik Plazonić je istakao kako su inovativni lijekovi dostupni i hrvatskim bolesnicima. Napomenuo je kako je činjenica da na tržištu danas ima sve više tih lijekova koji šire svoja indikacijska područja, te je stoga uputno i važno da sve zemlje EU-a, pa tako i Hrvatska, ali i svijeta na vrijeme izrade nacionalnu strategiju i razviju određeni poslovni odnos prema tom kompleksnom pitanju.

– Samo tako, kao članovi izvršne vlasti, možemo omogućiti našim pacijentima i građanima, što je moguće jednostavniju, ali i indiciraniju upotrebu tih lijekova, rekao je dodavši:

– Za nas je važno da aktivnim učešćem prema farmaceutskoj industriji uključimo neke oblike kliničkih i postkliničkih ispitivanja, jer u Hrvatskoj imamo visoko razvijenu znanstvenu razinu liječnika i specijalista koji se bave farmakoterapijama.

Upozorio je kako se cijela Europa, uključujući Hrvatsku suočava s porastom malignih oboljenja.

– Predviđanja su da ćemo u Hrvatskoj u narednih 10 godina imati povećanje incidencije ili učestalosti malignih bolesti za oko 15 posto, a potom čak i do 30 posto. A obzirom da imamo starije stanovništvo, starije i od prosjeka EU, to znači da ćemo se naći u vrlo ozbiljnoj situaciji, kako tretirati naše bolesnike i kako uopće spriječiti taj porast malignih bolesti u Hrvatskoj. To je kompliciran i sveobuhvatan posao, s kojim se moramo uhvatiti u koštac, istakao je hrvatski državni tajnik. Ustvrdio je kako u medicini nije važna terapija nego njen ishod. Stoga, kako je rekao, sustavno treba mjeriti kliničke ishode liječenja te analizirati sve dostupne podatke s ciljem praćenja i unapređenja ishoda liječenja.

– Ono što je posebno je važno je da inovativni lijekovi moraju biti dostupni svima. Naša je društvena funkcija i obveza osigurati zdravstvenu zaštitu svih građana pod jednakim uvjetima, kako bi svi imali jednaku šansu da se liječe, ozdrave i vrate u svoju radnu sredinu, rekao je dr. Plazonić. Osvrnuo se je i na ulaganja u digitalno zdravstvo koja su središnja tema završnog dana sastanka ministara zdravstva EU u Beču.