Državni tajnik: Nema novih slučajeva trovanja, proizvođač jako loše komunicira

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu kako postoje određene indicije što bi mogao biti uzrok trovanja građana, dodavši kako je moguće da prilikom procesa čišćenja boca dolazi 'do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koje posljedično mogu izazvati takva zbivanja'. U Hrvatskoj je zabilježeno 14 sumnjivih slučajeva mogućeg trovanja gaziranim pićima -

U radijskoj emisiji "U mreži Prvog" HRT-a o slučaju trovanja u Hrvatskoj govorili su državni tajnik Tomislav Dulibić, predstojnik Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Zagreb Rajko Ostojić, profesor Ernest Meštrović, prodekan Fakulteta za kemijsko inženjerstvo u Zagrebu, te Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.

Tomislav Dulibić rekao je kako je ukupno 14 slučajeva trovanja, te da od jučer nema novih slučajeva. - Od njih 14 jedna je osoba zadržana na liječenju u KBC-u Rijeka, a svi ostali su pušteni kući i dobrog su stanja - istaknuo je.

Ernest Meštrović, rekao je da je dobro da su uzorci iz Rijeke pokazali da su parametri pH unutar specifikacije. - To znači da nije cijela serija kontaminirana. Izolirani slučaj u Rijeci - najvažnije informacije što je bilo u bočici još uvijek čekamo, a kada dobijemo te podatke, onda ćemo se moći vratiti unazad i vidjeti kako je ta tvar mogla doći u bočicu, je li došlo iz pogona ili na neki drugi način - rekao je.

Dulibić je dodao da se ta bočica nalazi u Centru za forenziku Ivan Vučetić, ali da nema podataka kada će rezultat biti gotovi. Predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba Franz Letica, istaknuo je kako su se ugostitelji samoinicijativno organizirali i maknuli cijeli asortiman jer nismo htjeli imati nove slučajeve.

Istaknuo je i kako smatra da je sustav zakazao, te da je Coca-cola jako loše reagirala. Dulibić jer naglasio kako je sustav dobro odradio, te da ovo nije nikakva posebna kriza niti pitanje nacionalne sigurnosti. - Ne treba osnivati nikakve krizne stožere niti ovo uspoređivati s potresom u Petrinji ili koronakrizom. Sustav je dobro odradio. Čim je prvi slučaj zabilježen iz KBC-a Rijeka su odmah obavijestili Ministarstvo unutarnjih poslova, ono Državno odvjetništvo, a oni Državni inspektorat. Ministar zdravstva odmah je izašao pred medije i preporučio da se ne konzumiraju gazirana pića već voda - kazao je.

- Protokoli su poštivani, a jesmo li mogli brže ili drugačije, definitivno postoji prostor za unapređenje - rekao je Meštrović, istaknuvši kako društvene mreže imaju ogromni utjecaj i da je teško razlikovati što je šum u informaciji, a što je stvarno. - Mogli smo možda ranije izaći s nekim podacima da smirimo ljude i damo neke preliminarne rezultate, samo da smanjimo paniku. Vrijeme je ključan čimbenik - rekao je.

I Ostojić je potvrdio da su se protokoli definitivno poštivali, ali da je možda moglo biti brže. - Zdravstvenu sustav je reagirao odlično, to govore svi neliječnici. Policija je izvanredno reagirala, točno su znali pošto i kako idu. HZJZ je reagirao malo sporo što se tiče uputa. Trebala su im 24 sata da napišu pet proširenih rečenica. Te poruke/upute što napraviti ako se popije to gazirano piće, trebaju se kontinuirano vrtjeti - rekao je.

Istaknuo je kako je hrvatska komunalna voda izvanredna te da treba piti nju. Osvrnuli su se i na slučaj iz svibnja i zašto se već tada nije reagiralo. - Nismo imali informacije. Glavni državni inspektor je jučer izjavio da je jučer saznao za tu osobu. Nismo imali nikakvu prijavu da se to dogodilo, rekao je Dulibić. - To je bila direktno uzročno posljedična veza. Čovjek je ušao u kafić, popio, osjetio žarenje, paljenje i došao u bolnicu. Dobio je tešku nekrozu jednjaka sa posljedičnim suženjem. On svakih 10-ak dana dolazi na proširenje jednjaka. On je živ, ali će imati težak život, rekao je Ostojić dodavši kako je zabrinjavajuće da su slučajevi bili još u svibnju.

Meštrović je rekao kako je zabrinjavajuće da se dogodilo s istom markom pića i od istog proizvođača. - Mi ne znamo što se dogodilo i jesu li slučajevi iz svibnja o sada povezani. Ne znamo s čime su otrovani. Kada bi znali bilo bi nam lakše se vratiti unazad i vidjeti jesu li povezani. Sugerirao bi kompaniji da nam da što više podataka. Mi cijelo vrijeme špekuliramo, jer ne znamo što je korišteno u pogonu - rekao je.

- Proizvođač jako loše komunicira. To definitivno nije dobro i mislim da bi trebalo povećati medijski pritisak na njih kako bi reagirali, naglasio je Dulibić.