Glavni državni inspektor: Sumnjivih bočica Coca-Cole bilo je oko 150.000; Čekaju se rezultati bočica iz Zagreba i Rijeke

Uzorak mineralne vode Romerquelle Emotion iz ugostiteljskog objekta u Rijeci nema razinu kiselosti niti koncentraciju metala iznad dopuštenog te ne bi trebala izazvati boli u usnoj šupljini, jednjaku i želucu objavio je u srijedu Državni inspektorat. "Iz dostavljenog ispitnog izvještaja proizlazi da izmjerena pH-vrijednost ne bi trebala imati sposobnost izazivanja učinaka nagrizanja sa simptomima pečenja i boli u usnoj šupljini, jednjaku i želucu te otežanom gutanju", stoji u priopćenju Državnog inspektorata.

Inspektorat je zaprimio od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ispitni izvještaj o kontroli uzorka mineralne vode s okusom borovnice i nara Romerquelle Emotion, koji je uzet u ugostiteljskom objektu u Rijeci. Nakon što je jedna osoba hospitalizirana u riječkom KBC-u s težim oštećenjima jednjaka uslijed konzumacije spornog pića, sanitarna inspekcija uzela je uzorke i poslala ih na analizu.

Uzorak je analiziran je na pH-vrijednost, metale i metaloide, pesticide i aditive. "Uzorak koji je pristigao na mjerenje pH-vrijednosti (kiselost odnosno lužnatost vodenih otopina) nalazi se unutar vrijednosti preporučenih za bezalkoholna pića i sokove koji se obično kreću u pH-vrijednosti između 2,5 -3,5", navodi DIRH. Rezultati analize na aditive i pesticide također su sukladni s važećim propisima. "Analizirani metali i metaloidi ne pokazuju odstupanja u usporedbi s maksimalno dopuštenim koncentracijama u prirodnoj mineralnoj vodi", navodi se.

Ministar zdravstva Vili Beroš je u Dnevniku HRT-a rekao i da je dosad 14 ljudi pregledano zbog sumnje na trovanje. Četvero je hospitalizirano.

6:50 - Mi smo u utorak zaprimili uzorke iz Rijeke, to je bilo 16 bočica originalno zapakiranih koje su istovjetne onoj bočici koju je popila osoba kojoj je oštećeno zdravlje i te su analize završene u srijedu u popodnevnim satima. Nije pronađeno ništa, poručio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nakon što je zabilježen slučaj oštećenja jednjaka, i to kod 19-godišnjaka koji se nalazi u bolnici. Capak je za Dnevnik Nove TV potvrdio kako su u tijeku i analize novih uzoraka koji su stigli iz Rijeke i Zagreba.

6:40 - "Na početku dozvolite mi da prije svega zaželim brz oporavak ozlijeđenim osobama. Ne, državni inspektorat, nema tu informaciju jer bočice iz kojih se pilo i tekućina koja se nalazila u tim bočicama izuzeli su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i odnijeli na analizu u svoj centar za forenziku Vučetić, kazao je glavni državni inspektor, Andrija Mikulić za RTL.

"Što se tiče Coca-Cole, to je nešto više od 150 tisuća bočica. A Državni inspektorat je odmah promptno nakon postupanja izdao rješenje i naredio rješenjem da se ti proizvodi povuku te serije gdje je osnovana sumnja na to da bi moglo doći do ugrožavanja zdravlja ljudi i da se eventualno može na temelju toga ugrozit javno zdravstveni interes", dodao je.

6:33 - Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, osim mineralne vode, poslala je na analizu i jedan uzorak "Coca cola, Original taste, 500 ml" iz samposlužnog aparata te još dva uzorka Coca cola 2 l, Original taste i Zero iz maloprodajne trgovine u Zagrebu. Za te uzorke još nisu stigli rezultati nalaza iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Iz Državnog inspektorata napominju da se, slijedom zaprimljenih obavijesti nadležnih tijela, vode inspekcijski postupci, provodi uzorkovanje i poduzimaju zakonom pripisane mjere. Iz DIRH-a su naknadno pojasnili za Hinu, kako bočice Romerquellea i Coca Cole iz kojih su piće konzumirale dvije ozlijeđene osobe u Rijeci i Zagrebu nisu obuhvaćeni analizom HZJZ-a jer ih je uzelo Ministarstvo unutarnjih poslova.

6:28 - Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu kako postoje određene indicije što bi mogao biti uzrok trovanja građana, dodavši kako je moguće da prilikom procesa čišćenja boca dolazi 'do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koje posljedično mogu izazvati takva zbivanja'. "Dosta je toga neobično, međutim, postoje određene indicije što bi moglo biti uzrok, ali prepustit ćemo to Državnom inspektoratu... S obzirom na vrstu oštećenja, rasprostranjenost i činjenicu da je ipak isti vlasnik, moguće da dolazi prilikom procesa čišćenja boca do nekakvih nedovoljno definiranih elemenata koje posljedično mogu izazvati ovakva zbivanja", rekao je Beroš u Dnevniku HRT-a.

Dodao je, međutim, da o tome ne bi htio razgovarati jer to nije njegovo kao ministra zdravstva.

Na pitanje o nalazu 16 izuzetih bočica u Rijeci koji pokazuje da u njima nije bilo ničega spornog, uzvratio je kako nam to govori da 'i dalje ne znamo što je uzrok tih štetnih i neželjenih događaja'. "Ono što je nezgodno je da broj onih koji prijavljuju simptome raste. Do sada smo imali ukupno 14 pregledanih pacijenata u bolnicama u cijeloj Hrvatskoj, od toga u KBC-u Rijeci taj jedini prvi bolesnik je hospitaliziran i ima najteže ozljede, zatim u KBC-u njih sedam, u Varaždinu jedan, na Merkuru dvoje, u Karlovcu jedan bolesnik te u KBC-u čak tri bolesnika. Od njih 14, četvero imaju dokazane lezije probavne sluznice, ostali nemaju i većina tih bolesnika je otpuštena na kućno liječenje", rekao je Beroš.

Jedino što je dobro u ovoj situaciji je, ističe, da klinička slika takvog akutnog oštećenja sluznice probavnog trakta nije teška. "Što je uzrok, još uvijek ne znamo, stoga institucije rade i zadatak nam je što prije detektirati...", rekao je ministar.

Na pitanje o tome zašto se o događanjima u Rijeci još od subote zakasnilo upozoriti građane uzvratio je kako se nije zakasnilo. "Ne bih rekao da se zakasnilo upozoriti građane. U subotu je to bio jedan jedini slučaj gdje uopće i sada ne znamo što se dogodilo. Upozoriti građane o čemu?", pitao je. "Alert i našu granicu za postupanje je potaknuo drugi događaj. Dva sata nakon saznanja o drugom događaju u KBC-u Rebro, koji je već ukazao na povezanost određenih zbivanja, smo postupali. Ja sam bio u KBC-u i dao izjave javnosti. Mi moramo postupati na osnovu provjerenih i argumentiranih teza", rekao je Beroš.

Nakon jednog pojedinačnog slučaja, uvjerava resorni ministar, nije bilo razloga intervenirati i obavijestiti javnost. "Bilo je razloga za postupanje, policija je obaviještena, državni inspektorat je obaviješten, DORH je obaviješten i postupanje je završeno. Da se tada detektiralo da je uzrok tog događaja neko piće, sigurno bi obavijestili javnost", istaknuo je.

Upitan zašto šuti inspekcija, odgovorio je kako ne može biti odvjetnik bilo koje državne institucije, no da je komuniciranje prema njima "vrlo promptno i adekvatno".

"Je li njihov stav da prema javnosti neće izlaziti s tezama dok nisu dokazane, stvarno ne mogu reći. Međutim, unutar sustava, mi, policija, državni inspektorat i zdravstvo funkcioniraju besprijekorno. Ja se na bazi nekoliko sati čujem s ministrom, s glavnim državnim inspektorom, s ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I tu je komunikacija potpuno u redu", ustvrdio je.

Državni inspektorat je, kaže Beroš, vrlo adekvatno postupio, povukao je iz prodaje određene proizvode što je najbolji način da se smiri strah građanstva i da se onemoguće daljnji događaji.

6:20 - Iz splitske su bolnice u srijedu navečer potvrdili kako su proteklih dana primili tri pacijenta, od kojih prvog još 20. listopada, a koji su pomoć zatražili nakon konzumacije gaziranog bezalkoholnog pića. U priopćenju navode da je u hitnoj ambulanti Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata splitskog KBC-a još 20. listopada pregledan 56-godišnji pacijent sa sumnjom na ozljede sluznice gornjeg aerodigestivnog puta, nastale djelovanjem korozivnih sredstava.

"Pacijent je imao blaže ozljede usne šupljine koje su, po njegovim riječima, nastale nakon konzumacije pića. Nakon obrade otpušten je na kućno liječenje", navode.

Drugi su slučaj zabilježili jučer kada su u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP) Split primili 50-godišnjeg pacijenta koji im je rekao da je konzumirao gazirano piće te da ima žareću bol iza prsne kosti. Učinjena je dijagnostička i laboratorijska obrada te pregledi i pretrage specijalista ORL-a i gastroenterologa. Svi nalazi su u granicama normale i nema sigurnih znakova trovanja pacijenta kao ni komplikacija. Pacijent je otpušten kući.

"Istog dana u OHBP je zaprimljen još jedan pacijent (36) koji je rekao da je konzumirao gazirano piće te da ima žareću bol jezika. Njegova obrada još je u tijeku no pregled specijalista ORL-a i laboratorijski nalaz je uredan. Čeka se hitna gastroskopija. Po završetku obrade odlučit će se o prijemu odnosno hospitalizaciji", stoji u priopćenju.