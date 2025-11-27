Oglasili se iz inspektorata: Nesmetano nastavljamo s radom, radimo isključivo po zakonu

Državni inspektorat priopćio je u četvrtak, nakon uhićenja glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića da nastavljaju nesmetano s radom, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu. "Inspekcije Državnog inspektorata provode inspekcijske nadzore, utvrđuju činjenice i poduzimaju mjere isključivo u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske", kaže se u priopćenju. Odbacuju bilo kakve insinuacije koje sugeriraju neprofesionalno postupanje ili propuste nadležnih inspekcija u izvršavanju svojih zakonskih obveza.

"Od osnutka, proteklih šest godina Državni inspektorat dosljedno primjenjuje načelo jednakosti u postupanju, provodeći politiku nulte tolerancije prema kršenju zakona", ističe se. Uskok je u četvrtak, ne navodeći identitet, priopćio da je zbog korupcije uhitio više osoba, među kojima je i Andrija Mikulić kojega je vlada danas razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora.