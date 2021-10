Država za POS i subvencije kredita dala 1,5 milijardi kuna

U proteklih pet godina uz Program POS i subvencije na stambene kredite svoj je dom osiguralo čak 23.412 mladih obitelji, najnoviji su podaci Ministarstva prostornog uređenja i državne imovine.

U Ministarstvu Darka Horvata kažu da je izgradnja stanova po Programu POS-a već davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje doma. U Hrvatskoj je do sada izgrađeno 8356 stanova u 260 objekta u 80 jedinica lokalne samouprave. Ukupna investicijska vrijednost iznosi 4,33 milijarde kuna, za što je RH putem poticajnih sredstava uložila 1,12 milijardi kuna.

Subvencioniranje stambenih kredita, navodi se, mjera je pomoći koja se provodi od 2017., a kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Ova mjera ujedno je i demografska mjera jer se, objašnjavaju u Ministarstvu, za svako živorođeno ili usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita subvencija produljuje za dodatne dvije godine. Također, produljuje se za dodatnu godinu po svakom djetetu u obitelji koje u trenutku podnošenja zahtjeva za subvencije nije starije od 18 godina.

Do sada je ovom mjerom više od 22.000 obitelji osiguralo svoj dom, a u tim je obiteljima rođeno 4115 djece. Država je za subvencije dosad uplatila više od 472,7 milijuna kuna.

Prema podacima Ministarstva, što se tiče POS-a, u fazi izgradnje trenutačno su 444 stana i to u Baškoj (13), Biogradu na Moru (36), Belišću (24), Kraljevici (8), Lovranu (30), Šibeniku (127), Visu (22), Zadru (100) i Umagu (84). U fazi pripreme za izgradnju još je 637 stanova na 13 lokacija, a do kraja godine planira se započeti izgradnja 96 stanova, četiri poslovna prostora i multimedijalne dvorane, i to u Solinu (17), Rovinju (28), Sv. Filipu i Jakovu (24) i Kutini (27 stanova, četiri poslovna prostora i multimedijalna dvorana).

