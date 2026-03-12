Država će radnicima koji su bili izloženi azbestu isplatiti po 29.100 eura

Država će obeštetiti radnike bivšeg Plobesta i Salonita koji su dugoročno bili izloženi štetnom djelovanju azbesta na zdravlje, a nisu dosad bili obuhvaćeni mjerana obeštećenja. Isplatit će se 29.100 eura po radniku koji je na dan 8. listopada 1991. bio zaposlen u trgovačkom društvu Plobest d.d. i ostao izložen azbestu pet godina. Radnicima, odnosno njihovim nasljednicima, na zahtjev će se taj iznos isplatiti obročno, kroz četiri godine. Za to neće trebati osigurati dodatna sredstava u državnom proračunu. Obvezu osiguranja novca za isplatu preuzima, naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sredstva su osigurana u financijskom planu Fonda za 2026. godinu i projekcijama plana za 2027. i 2028. u iznosu od 1.630.000 eura u svakoj godini, a ostatak će se osigurati u narednom razdoblju.
I za obeštećenje radnika Salonita u stečaju Vranjic Fond je na isti način predvidio novac, 1.550.000 eura u svakoj godini. U Hrvatskoj se azbest koristio u građevinskoj i automobilskoj industriji, brodogradnji i metalurgiji. Svi tipovi azbestnih vlakana - krocidolit, amozit, antofilit, tremolit, krizotil, mogu prouzročiti ozbiljne bolesti, pa je njegova uporaba u Hrvatskoj, kao i cijeloj Europskoj uniji, zabranjena. Problematika azbesta regulirana je s više različitih posebnih propisa. Početkom kolovoza 2007. godine donijet je paket zakona, od Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu do Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu.
Naknadno, u srpnju 2011. godine donesen je Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, kojim je priznato pravo na obeštećenje za 175 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu 14. veljače 2006. godine te su zbog zabrane azbesta ostali bez radnog mjesta. Zakonom o obeštećenju radnika Plobesta uređeno je obeštećenje radnika koji je od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. najmanje pet godina radio izložen azbestu. U Plobestu je od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. bilo zaposleno ukupno 820 radnika, od kojih je 223 s manje od pet godina radnog staža bilo prethodno zaposleno i u tvrtki Azbest industrija tekstilnih i frikcionih britva, predniku trgovačkog društva Plobest.
U zakonom predviđenom roku zaprimljeno je 777 zahtjeva, pa je 545 radnika ili njihovih nasljednika obeštećeno, a dio radnika je ostao izvan mjere jer u referentnom razdoblju nisu bili više od pet godina izloženi azbestu. Obeštećenje će se isplastiti obročno kroz razdoblje od četiri godine od dana pravomoćnosti rješenja, tako da se ove i naredne tri godine isplatiti po 7275 eura.
Dobro, radnici izlozeni azbestu u Salonitu ce dobiti novce a sta cemo doviti mi gradani koji smo cio zivot bili izlozeni salonitu? Hvale se: Ima se, moze se! Da li ima za nas koji smo zivjeli sa salonitom svuda oko nas? Vodu su nam dovodili salonitnim cjevima! Svi smo potrovani! Celav, kosu izgubio! Cure ganjam, kada stignem razocarane i cure i ja jos vise! Tko ce meni nadoknaditi sve cure nepo***ne? Drzavo placaj! Evo Predsednik sav obubuljicavio, sav se naduo. Niti u helikopter vise ne stane! Kako ce on do Rijeke? Tko ce njemu nadoknaditi sve propustene cure?