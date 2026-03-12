Država će radnicima koji su bili izloženi azbestu isplatiti po 29.100 eura

Država će obeštetiti radnike bivšeg Plobesta i Salonita koji su dugoročno bili izloženi štetnom djelovanju azbesta na zdravlje, a nisu dosad bili obuhvaćeni mjerana obeštećenja. Isplatit će se 29.100 eura po radniku koji je na dan 8. listopada 1991. bio zaposlen u trgovačkom društvu Plobest d.d. i ostao izložen azbestu pet godina. Radnicima, odnosno njihovim nasljednicima, na zahtjev će se taj iznos isplatiti obročno, kroz četiri godine. Za to neće trebati osigurati dodatna sredstava u državnom proračunu. Obvezu osiguranja novca za isplatu preuzima, naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sredstva su osigurana u financijskom planu Fonda za 2026. godinu i projekcijama plana za 2027. i 2028. u iznosu od 1.630.000 eura u svakoj godini, a ostatak će se osigurati u narednom razdoblju.

I za obeštećenje radnika Salonita u stečaju Vranjic Fond je na isti način predvidio novac, 1.550.000 eura u svakoj godini. U Hrvatskoj se azbest koristio u građevinskoj i automobilskoj industriji, brodogradnji i metalurgiji. Svi tipovi azbestnih vlakana - krocidolit, amozit, antofilit, tremolit, krizotil, mogu prouzročiti ozbiljne bolesti, pa je njegova uporaba u Hrvatskoj, kao i cijeloj Europskoj uniji, zabranjena. Problematika azbesta regulirana je s više različitih posebnih propisa. Početkom kolovoza 2007. godine donijet je paket zakona, od Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu do Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu.

Naknadno, u srpnju 2011. godine donesen je Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, kojim je priznato pravo na obeštećenje za 175 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu 14. veljače 2006. godine te su zbog zabrane azbesta ostali bez radnog mjesta. Zakonom o obeštećenju radnika Plobesta uređeno je obeštećenje radnika koji je od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. najmanje pet godina radio izložen azbestu. U Plobestu je od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. bilo zaposleno ukupno 820 radnika, od kojih je 223 s manje od pet godina radnog staža bilo prethodno zaposleno i u tvrtki Azbest industrija tekstilnih i frikcionih britva, predniku trgovačkog društva Plobest.

U zakonom predviđenom roku zaprimljeno je 777 zahtjeva, pa je 545 radnika ili njihovih nasljednika obeštećeno, a dio radnika je ostao izvan mjere jer u referentnom razdoblju nisu bili više od pet godina izloženi azbestu. Obeštećenje će se isplastiti obročno kroz razdoblje od četiri godine od dana pravomoćnosti rješenja, tako da se ove i naredne tri godine isplatiti po 7275 eura.