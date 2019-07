Drski taksist prevario turiste: Ostatak novca vratio im u srpskim dinarima

Za vožnju od luke Gruž do Bogišićevog parka u Dubrovniku vozač taksija turistima je naplatio 258 kuna. Kako nisu imali sitno dali su mu 400 kuna, no on je iskoristio to što stranci nisu dovoljno upoznati s našom valutom.

- Nažalost, to nije sve. Taksist im je rekao 258 kuna, a oni su njemu dali 400 kuna, jer nisu imali sitnije. Vozač im je kusur vratio u srpskim dinarima, što znači da ih je još i dodatno opljačkao, ali i doveo u neugodnu situaciju, jer su kasnije s tim novcima željeli platiti račun u restoranu Kamenice. Naime, 140 srpskih dinara malo je više od 8 kuna – kazala je Dubrovkinja za Dubrovački dnevnik.

Vlasnica apartmana pozvala je policiju koja je došla i napravila zapisnik. Riječ je o taksistu koji je u Dubrovniku poznat po problematičnom ponašanju, a sada nije izdao ni račun za vožnju koju je masno naplatio.

- Žao mi je što sam ja savjetovala goste da uzmu taksi kada siđu s katamarana, umjesto da sam im rekla da idu Uberom. Barem bi im unaprijed pisalo koja je cijena - rekla je vlasnica apartmana.