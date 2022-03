Dron se srušio i u Rumunjskoj: Navodno je riječ o bespilotnoj letjelici ruske proizvodnje

Dron ruske proizvodnje srušio se u Rumunjskoj, a čini se da je riječ o bespilotnoj letjelici Orlan-10. Naime, muškarac iz općine Dumitra pronašao je letjelicu u blizini svoje kuće, a pokrenuta je i istraga.

Kako piše Defenseromania.ro, navodno je riječ o dronu za nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka Orlan-10.

Little more informations, Orlan 10 was found in Romanian municipality of Dumitra, just over 100 kilometers south of Ukrainian border. pic.twitter.com/7Swoa7m7XP