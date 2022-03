Plenković: Na toj letjelici je bio eksploziv, neka vrsta bombe

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a održalo je zajedničku sjednicu u ponedjeljak popodne. Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije nakon toga gdje je komentirao aktualne političke teme, među ostalim i pad drona u Zagreb.

- Danas smo održali sastanak sa svim nadležnim tijelima koja zajednički provode izvide i istragu o tome što se dogodilo. Dobili smo prve inicijalne informacije o kakvoj se vrsti vojnog drona radi. Kako bismo informirali javnost želim reći - da, točno je ovo što je kazao ministar Banožić, na toj letjelici je bio eksploziv, neka vrsta bombe. Otkrit će se točno koja. Temeljem daljnjeg tijeka istrage, moramo utvrditi tko je lansirao projektil - rekao je.

Kazao je da će posjetiti NATO u Španjolskoj gdje će se stručnjaci sastati s predstavnicima NATO-a kako bi se utvrdile sve okolnosti oko pada letjelice.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 13.03.2022., Zagreb - Nastavak ocevida nakon pada letjelice na Jarunu. Prema do sad prikupljenim podacima rijec je o vojno izvidjackom dronu srednjeg dometa TU-141 Strizh koji je proizveden u bivsem Sovjetskom Savezu. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

- Francuski avioni će nam pomoći u obrani zračnog prostora, rekao je Plenković i dodao da će sutra posjetiti francuski nosač aviona koji se nalazi u Jadranskom moru. Ustvrdio je da će pomoći i SAD te da će Ministarstvo obrane dati svoj plan kako ojačati obranu.

Kazao je da je jedna od tema na predsjedništvu HDZ-a bilo i poskupljenje goriva.

- Razgovarali smo o ekonomskim pitanjima. Pričali smo o cijeni goriva. Prošlog tjedna smo ograničili cijena trošarine. S obzirom na cijenu barela nafte, sutra će doći do poskupljenja. S obzirom na današnju cijenu, ona bi se od idućeg tjedna trebala spustiti - kazao je Plenković.

Odbacio je navode da je u subotu šetao po bombi.

- Po dolasku iz Pariza sazvao sam cijeli sustav vojske, policije i obavještajne službi. Odlučili smo da odemo sljedećeg jutra tamo. Poduzete su sve mjere oko letjelice. Letjelica je bila izvađena bez posljedica - objasnio je.

VIDEO: Nastavak očevida nakon pada letjelice na Jarunu

Na pitanje je li bomba eksplodirala, Plenković je rekao da će to kazati stručnjaci. Upitan o tome da komentira kako to da je vijest o padu drona u članicu NATO-a prošla nezapaženo, kazao je da nije do njega kako tko piše i prati situaciju.

- Ja sam odmah u petak javio svima u EU i NATO-u. Tu je situacija jednostavna. Ove podatke nismo tada detaljno znali. Ne znamo tko ju je uputio, kako je došla - namjerno ili pogreškom ili nekom sabotažom. Kad sve to saznamo, složit ćemo mozaik - rekao je.

Odbacio je tvrdnje koje su se pojavile u nekim medijima da će Vlada od američkih saveznika zahtijevati sustav Patriot te je naglasio kako to nije istina te da ne zna od kuda je to.

- Zatražio sam danas na sastanku od načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja i ministra obrane Marija Banožića na kojem stupnju pripravnosti treba biti Hrvatska vojska. To nije stvar oko koje se treba prepucavati. Oko ovog treba biti konsenzus - ustvrdio je premijer. Kazao je i to da države kroz čiji teritorij je prošla letjelica nisu obavijestile Hrvatsku.

- Poznato vam je da je letjelica poletjela s teritorija Ukrajine, preletjela je Rumunjsku, Mađarsku. Nije poznato tko je letjelicu poslao, s kojom namjerom, je li riječ o sabotaži - rekao je i napomenuo kako HV ima pravo reagirati na ovu vrstu ugroze te da za to RH ne treba pitati dozvolu.

VIDEO: Prikazani izvučeni dijelovi letjelice

Podsjetio je da se nerijetko događa da u zračnom prostoru postoje letjelice koje nisu uključile transponder, te da se ponekad avioni dignu zbog toga i shvate da je ustvari to putnički avion. - Ovdje se dogodilo nešto drugo. To je bila letjelica stara 40-ak godina, brza i moćna koja je pala gdje je pala. Da poleti večeras uvjeren sam da bi Rumunjska, Mađarska, NATO i Hrvatska puno spremnije reagirale nego u četvrtak navečer - objasnio je Plenković.

Upitan na to da komentira raniju Kontromanovićevu izjavu o tome da bi se trebao aktivirati članak V. NATO povelje ako se pokaže da je eksploziv na letjelici, Plenković je ustvrdio kako to nije vidio i da ima tko se brine hoće li taj članak biti aktiviran.