Dramatično upozorenje europskih prognostičara: Stižu superćelijske oluje, a moguć je i tornado

Nevrijeme je danas ujutro zahvatilo Istru. Pala je velika količina kiše te poplavila ulice. Nestabilno vrijeme nastavit će se tijekom cijelog dana, a DHMZ izdao je upozorenja za jake grmljavinske pljuskove. Kako je izvijestio Severe Weather za razdoblje od nedjelje do utorka očekuje se nestabilno vrijeme s intenzivnim izbijanjem superćelijskih oluja, praćenih tornadima, krupnom tučom, razornim vjetrovima i obilnim padalinama. U ponedjeljak ujutro, novi duboki val premješta se preko Alpa prema sjevernom Mediteranu, donoseći još jedan nalet snažnih oluja u Italiju i jadransku regiju. Olujno nevrijeme prvo će zahvatiti alpsko područje i sjevernu Italiju, a potom će se proširiti duž Jadrana i zapadnog Balkana do utorka ujutro. Za sjeveroistočnu Rumunjsku, sjevernu Moldaviju i jugozapadnu Ukrajinu izdan je VISOKI stupanj rizika, s opasnostima od razornih vjetrova, krupne do vrlo krupne tuče, bujičnih poplava i tornada. Upozorenja su izdana i za sjevernu Italiju, Jadran, južnu Hrvatsku, zapadnu Bosnu, južnu i središnju Srbiju te sjevernu Albaniju, gdje prijete snažni vjetrovi, krupna tuča, obilne kiše i tornada. U ponedjeljak se očekuje novo snažno nevrijeme u mediteranskoj regiji, povezano s frontalnim sustavom koji dolazi s glavnim gornjim dolinama.

Kako se hladni val širi prema višim slojevima atmosfere, nad Padskom nizinom formira se prizemno područje niskog tlaka koje se pomiče prema središnjem Jadranu, uzrokujući značajno pojačanje prizemnih vjetrova. Hladni gornji slojevi održavat će visoku nestabilnost. Takvi uvjeti pogodovat će eksplozivnom i brzom razvoju izoliranih do raspršenih višećelijskih i superćelijskih oluja od ranog jutra do poslijepodneva u ponedjeljak. Snažne grmljavinske oluje širit će se u smjeru istok-jugoistok preko Jadranskog mora, dosežući obalna područja Kvarnera i Dalmacije. Jaki vjetrovi na visini podržavat će raširenu olujnu aktivnost, uključujući superćelije. Očekuje se da će se oluje s vremenom spojiti u veće sustave, potencijalno razvijajući odjeke s razornim vjetrovima i bujičnim poplavama. S prodiranjem hladnije zračne mase iza ovih fronti, ekstremni vremenski uvjeti postupno će jenjavati u utorak. Temperature će se zadržati blizu ili malo ispod prosjeka za ovo doba godine i takve ostati do početka kolovoza.

Srpanj će završiti znatno hladnijim vremenom u dijelu Europe, zahvaljujući velikom gornjem hladnom valu koji se trenutno premješta preko Alpa prema Sredozemlju. Prije nego što se prošire niže temperature, ekstremni vremenski uvjeti zahvatit će područja od Italije preko Balkana do Ukrajine u nedjelju i ponedjeljak. U nadolazećim danima predviđa se značajan pad temperature u srednjoj Europi, velikom dijelu Mediterana i na Balkanu. Očekuje se i prijeko potrebno osvježenje praćeno oborinama. Veliki hladni val postupno napreduje prema jugu ovih dana, također napominje Severe Weather.