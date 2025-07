Prijete nove oluje, DHMZ izdao upozorenja: Pogledajte gdje će biti najgore

A promjenljivo vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom nastavlja se i idućih dana. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj kiša će biti češća i obilnija. Moguće je pritom i grmljavinsko nevrijeme, od sredine dana i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, na srednjem i južnom dijelu slabo do umjereno jugo, prolazno i jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 26 °C, u Dalmaciji i malo viša. Cijela Hrvatska je pod meteoalarmom. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz obilniju kišu u kratkom vremenu, upozorava DHMZ.

Pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom u Gorskoj Hrvatskoj bit će u utorak. Na Jadranu u noći i ujutro još ponegdje pljuskovi i grmljavina, na jugu moguće i izraženi. Potom je vjerojatan prestanak oborine i postupno smanjenje naoblake. Najviša dnevna između 18 i 23, na Jadranu od 24 do 29 °C. Kako navodi DHMZ od srijede sunčanije, osobito na Jadranu, poglavito u unutrašnjosti postoji i mogućnost za popodnevne pljuskove s grmljavinom, no vjerojatniji su u četvrtak.

Vjetar na kopnu slab, u utorak će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu u utorak umjerena i jaka bura i tramontana, lokalno s olujnim udarima. Od srijede će bura biti znatno slabija i puhati samo tijekom noći i jutra, a danju okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom rastu, ali jutra će u unutrašnjosti biti svježija.