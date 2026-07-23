Dramatični trenuci u susjedstvu: Vuk ušao u dvorište i krenuo prema djetetu, a onda je uskočio pas

Talijanski mediji raspisali su se o dramatičnom događaju u malom zaseoku Orbicciano kod Camaiorea u Toskani. Sedmogodišnja mješanka Destiny izgubila je život braneći dvogodišnjeg dječaka od vuka koji je ušao u dvorište obiteljske kuće. Obitelj se u kuću uselila tek u travnju ove godine. Prema izvješćima lokalne policije, kuća nije bila ograđena, a u tom području već su ranije zaprimljene prijave o pojavi vukova. Te večeri otac Tommaso (39), pripremao je roštilj u dvorištu u subotu, dok je majka Paula (40) bila u kuhinji s otvorenim vrtnim vratima. Njihov dvogodišnji sin igrao se vani na travi. Prema rekonstrukciji Nacionalnog udruženja za zaštitu okoliša i ruralnog života, veliki vuk prišao je dvorištu bez ikakvog straha od ljudske prisutnosti, vjerojatno privučen mirisom hrane i usmjerio se prema djetetu. U tom trenutku umiješao se pas Destiny. Pas se hrabro postavio između vuka i dječaka te se suočio s grabežljivcem, piše Versilia Today.

"Destiny je bila vrlo hrabra, ali taj vuk, koliko god bio velik, nije joj dao šanse“, rekla je majka Paula. Otac je primijetio što se događa tek nakon što je čuo cviljenje psa. Kada se okrenuo, vuk je već držao Destiny za grlo i vukao je prema grmlju. Otac i nekoliko susjeda koji su požurili na mjesto događaja pokušali su uhvatiti vuka i spasiti psa, no bezuspješno. Sljedećeg jutra na mjestu događaja pronađeni su samo ostaci psa.

Nacionalno udruženje za zaštitu okoliša i ruralnog života u svojoj izjavi ističe da je način na koji je tijelo psa (težine oko 22 kilograma) prožderano upućuje na mogućnost da su u napadu sudjelovala barem tri ili četiri vuka. Udruga naglašava da je potrebna daljnja istraga. Incident je ponovno potaknuo raspravu o prisutnosti vukova u naseljenim područjima i potrebi za učinkovitijim upravljanjem primjercima koji pokazuju samouvjereno ponašanje. Udruga se poziva na podatke talijanskog instituta ISPRA o brojnim intervencijama vezanim uz probleme s vukovima.