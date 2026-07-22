Novosti u susjednoj državi: Sustav na autocestama prati daleko više prekršaja, nema što njihove kamere ne mogu uloviti

U Italiji je sustav prometnih kamera Tutor doživio značajno unapređenje i sada funkcionira u verziji Tutor 3.0, koja policiji omogućuje daleko više provjera nego ranije. Dosadašnji sustav koristio je mrežu kamera postavljenih duž autocesta kako bi bilježio prolazak svakog vozila očitavanjem registarske pločice, piše HAK.

Kada automobil prođe pokraj prvog portala s kamerama, sustav bilježi točno vrijeme ulaska, a pri prolasku kroz drugi portal, udaljen nekoliko kilometara dalje, bilježi se drugo očitanje. Na temelju vremenske razlike između dva očitanja i fiksne udaljenosti izračunava se prosječna brzina vozila, a u slučaju prekoračenja dopuštenog ograničenja sustav automatski prijavljuje prekršaj nadležnim tijelima.

Tutor 3.0 donosi niz novih funkcionalnosti. Osim praćenja prosječne brzine, sada sustav mjeri i trenutačnu brzinu na svakoj nadzornoj postaji. Uvedena je i kontrola pretjecanja za teška vozila, pri čemu se provjerava poštivanje pravila za vozila čija je težina veća od dopuštene. Zahvaljujući digitalnim optičkim senzorima i naprednim kamerama, sustav može precizno utvrditi težinu teških vozila u tranzitu.

Korištenje algoritama umjetne inteligencije i kamera nove generacije omogućuje detekciju vozila koja dolaze u suprotnom smjeru, što je posebno važno u tunelima duljim od 500 metara. Sustav također prati vozila koja prevoze opasne tvari na zabranjenim rutama te šalje informacije o njihovoj ruti. Nadalje, Tutor 3.0 identificira anomalije u vremenu vožnje teških vozila, čime se povećava sigurnost za vozače kamiona i ostale sudionike u prometu. Nova značajka omogućuje prometnoj policiji i prepoznavanje onih vozača koji sustavno izbjegavaju plaćanje cestarine.