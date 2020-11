Dramatična snimka: Vozač Amazonovog kamiona skoro izgurao s ceste manji kamion

Srećom je izbjegnuta tragedija na cesti u blizini engleskog Derbyshirea gdje je vozač Amazonovog kamiona skoro izgurao sa ceste drugog vozača misleći kako vozi u pogrešnoj traci.

Adrian Kowalski (52), koji je vozio drugi kamion, bio je prisiljen skrenuti s puta tvrdeći kako se bojao za svoj život jer je 44 tona težak kamion doslovno bio nasloljen na njegov.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Suludu vožnju snimio je vozač iza kamiona, a nakon što je snimka dostavljena policiji i objavljena u javnosti, Amazon se oglasio i rekli su kako dostavljač više neće raditi za njih.

– Od početka je bio u krivoj traci, ali je meni trubio i blicao mi. Slijedio me do idućeg kružnog toka zbog čega sam ja morao izaći na drugu stranu. Vozim 35 godina i nikada nisam to doživio. Bio sam prestrašen, morao sam stati iza ugla da se saberem – ispričao je vozač manjeg kamiona.