Dramatična snimka iz središta Kijeva: Muškarac bio na mostu, raketa eksplodirala pokraj njega

Tijekom masovnog granatiranja Kijeva, jutros je napadnut i pješački most u središtu glavnog grada. Na društvenim mrežama šire se snimke udara na takozvani Kličkov most, a jedna od njih pokazuje da je tijekom eksplozije na njemu bio muškarac.

Raketa je eksplodirala nekoliko desetaka metara od njega, a on je počeo trčati. Kako navodi Socportal, muškarac nije ozlijeđen.

The tourist bridge in Kyiv. It still stands pic.twitter.com/wT5bubqZch

Unatoč velikoj eksploziji, most nije srušen. Ipak, dio proruskih kanala s veseljem je prenio vijest kako je most uništen.

Riječ je, naime, o pješačkom mostu sa staklenim elementima. Spaja dva brda u povijesnom dijelu Kijeva i namijenjena je uglavnom za turističke šetnje. Godine 2019. svečano ga je otvorio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i od tada most neslužbeno nosi njegovo ime.

The Bridge of Glass in the very heart of Kyiv pic.twitter.com/CvsRfTEAoJ