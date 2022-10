UŽIVO Rusi napali nekoliko gradova diljem Ukrajine: U Kijevu odjeknule eksplozije, ima mrtvih i ranjenih

Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost nakon subotnje eksplozije koja je djelomično uništila Kerčki most, izgrađen posebno po Putinovom nalogu i koji povezuje Krim s Rusijom. Ukrajina nije izravno preuzela odgovornost za napad.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja:

9:21 - U jutrošnjim napadima na Kijev osmero ljudi je poginulo, a još 24 ozlijeđeno, priopćio je Rostislav Smirnov, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

9:11 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako Rusi pokušavaju uništiti Ukrajinu.

- Uništiti ljude koji spavaju kod kuće u Zaporožju. Ubiti ljude koji idu na posao u Dnjepar ili Kijev. Zračna uzbuna ne jenjava u cijeloj Ukrajini - kazao je Zelenski te je potvrdio da u napadima ima mrtvih i ranjenih.

- Molim vas, ne napuštajte skloništa. Čuvajte sebe i svoje najmilije. Držimo se i budimo jaki - poručio je Zelenski Ukrajincima.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS People view the scene of Russian missile strikes, as Russia's attack continues, in Kyiv, Ukraine October 10, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko Photo: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

9:06 - Ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov rekao je da "hrabrost njegove zemlje nikada neće uništiti projektili terorista, čak ni kada pogode srce glavnog grada".

- Niti će uzdrmati odlučnost naših saveznika. Jedina stvar koju nepovratno ruše je budućnost Rusije - budućnost globalno prezrene odmetničke terorističke države - napisao je Reznikov.

8:50 - Reporter BBC-a javljao se uživo iz Kijeva kada je odjeknula eksplozija. Više ovdje.

8:47 - Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao je sugrađanima da ostanu u skolištima dok se i dalje čuju sirene za uzbunu nakon nekoliko jutrošnjih eksplozija. Dodao je da se prijetnja nastavlja.

- Glavni grad je napadnut od strane ruskih terorista! Rakete su pogodile objekte u centru grada i u okrugu Solomyan.Zračna uzbuna, a samim time i prijetnja, traje. Apeliram na sve stanovnike glavnog grada: za vrijeme uzbune ostanite u skloništima. Ako nema hitne potrebe, bolje je ne ići danas u grad. Ovo molim i stanovnike prigradskih naselja – da danas ne idu u glavni grad. Središnje ulice Kijeva blokirali su službenici za provođenje zakona, službe spašavanja rade - kazao je Kličko.

8:41 - Glavni grad Ukrajine bio je na meti najmanje četiri projektila u ponedjeljak ujutro, što su prvi udari u nekoliko mjeseci, budući da su i drugi ukrajinski gradovi bili pod ruskim napadom nakon subotnje velike eksplozije koja je pogodila ključni ruski most na Krimu. Ukrajinci su se pripremali za oštru rusku odmazdu nakon eksplozije koja je srušila dio Kerčkog mosta koji povezuje okupirani poluotok Krim s ruskim kopnom rano u subotu.

Među metama koje su pogođene tijekom noći bili su Zaporožje koji je pogođen treću noć zaredom, ali i lučki grad Mikolajiv. Granatiran je i Lavov.

8:30 - Rusi su jutros krenuli sa žestokim napadima na Ukrajinu. Eksplozije su zabilježene u Kijevu, Žitomiru, Dnjepru i Ternopilu. Postoje i nepotvrđena izvješća o eksplozijama u Lavovu.

8:20 - Društvenim mrežama šire se snimke napada. Na snimkama se vidi crni dim kako se uzdiže iznad grada.

7:38 - Snažne eksplozije čule su se jutros u Kijevu. Najmanje četiri detonacije čule su se u centru glavnog ukrajinskog grada, a informaciju o udarima potvrdio je i gradonačelnik Vitalij Kličko. Raketni udari bili su na kvart Ševčenkivski.

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Jedna raketa pala je na ulicu u blizini spomenika Hruševskom.

- Gore automobili, a na kućama su razbijeni prozori. Ima mrtvih - objavio je ukrajinski zastupnik Oleksij Gončarenko.

7:10 - Ruske snage navodno su preko noći napale ukrajinski grad Zaporižja. Regionalni guverner Oleksandr Starukh objavio je tu vijest na Telegramu oko 3 sata ujutro u ponedjeljak, rekavši da je raketni napad u središtu grada uništio višekatnu stambenu zgradu.

Administrativni šef Zaporižja Anatolij Kurtev dodao je da su ruske snage "ponovno pogodile stambenu infrastrukturu grada" u zasebnoj objavi na Telegramu.

Gradski administrativni pročelnik Anatolij Kurtev ustvrdio je da je jedan civil dosad poginuo u napadu koji je pogodio jugoistočni grad u ponedjeljak nešto prije 3 sata ujutro.

"Ove noći ruski teroristi još jednom su lišili života jednog civila. Od šest sati ujutro zna se za jednu preminulu osobu. Ozlijeđeno je još pet osoba. Među ozlijeđenima je i jedno dijete koje ima posjekotine od krhotina stakla. Operacije potrage i spašavanja su u tijeku", dodao je.

Russia's latest strike on Zaporizhzhia on Oct. 10.



As a result of an overnight missile attack on the center of the city, part of a multi-story residential building was completely destroyed, Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh reported. pic.twitter.com/j6ZwEyRnbQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

Potvrđeno je da je najmanje 14 ljudi mrtvo nakon ruskog granatiranja Zaporižja na jugoistoku Ukrajine tijekom vikenda.

Najnoviji broj mrtvih uslijedio je nakon ponovljenih napada na grad proteklih dana i dovodi ukupan broj ubijenih u proteklom tjednu do 43 osobe, prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

7:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je u nedjelju navečer svoje stajalište da je nemoguće pregovarati s Rusijom jer njezin terorizam na državnoj razini onemogućava pregovore.

"Stalni terorizam nad civilnom populacijom je očito rusko odbacivanje pravih pregovora", rekao je Zelenskij u video poruci. "Terorizam na državnoj razini je jedan od najtežih međunarodnih zločina".

6:55 - Vladimir Putin je izravno okrivio Ukrajinu za eksploziju na vitalnom mostu koji povezuje Rusiju i Krim, opisujući napad tijekom vikenda kao "teroristički čin" koji su izvele "ukrajinske tajne službe" usred sve većeg očekivanja da Kremlj planira neizbježnu i oštru eskalaciju svog rat.

Ruski predsjednik objavio je video u nedjelju navečer na Telegram kanalu Kremlja u kojem kaže: Nema sumnje. Ovo je teroristički čin s ciljem uništavanja kritično važne civilne infrastrukture... To su osmislile, izvele i naredile ukrajinske specijalne službe.”

6:50 - Američki predsjednik Joe Biden i njemački kancelar Olaf Scholz u telefonskom razgovoru u nedjelju ponovno su osudili rusku aneksiju četiriju ukrajinskih regija, kao i nuklearne prijetnje iz Moskve.

Dvojica lidera rekli su da su nedavne nuklearne prijetnje iz Rusije "neodgovorne", rekao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Hebestreit.

Scholz i Biden složili su se da bi raspoređivanje nuklearnog oružja imalo "iznimno ozbiljne posljedice po Rusiju", dodao je glasnogovornik. Po Bijeloj kući, oni su naglasili da će nastaviti sa sigurnosnom i ekonomskom pomoći Ukrajini te da drže Rusiju odgovornom za "brutalne akcije" u Ukrajini.

Rusija je nedavno anektirala četiri ukrajinske regije, što je potez kojim se krši međunarodno pravo, a Putin je kazao da će Moskva smatrati svaki ukrajinski napad na ta područja napadom na samu Rusiju i iskoristiti sva sredstva da ih obrani.

Washington upozorava Moskvu da bi korištenje nuklearnog oruža imalo ozbiljne posljedice. Bijela kuća nije javno rekla što to točno znači. U telefonskom razgovoru, Scholz i Biden razgovarali su i o predstojećim sastancima skupina G7 i G20 gdje će ruska invazija biti visoko na dnevnom redu, objavila je njemačka vlada.

Tema je bila i nedavna očita sabotaža plinovoda Sjeverni tok. Ciljani prekidi rada ključne infrastrukture su neprihvatljivi i rezultirat će jedinstvenim odgovorom, kazali su.