Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih
Poslušaj
Prijavi grešku
RAZBOJNIŠTVO U STRUGAMA

Maskirani upali u kući, jedan je ženu oborio na kauč, a drugi pretraživao ladice

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
11.12.2025.
u 09:27

Žurnim postupanjem i poduzimanjem mjera, istog dana oko 10 sati, policijski službenici Policijske postaje Ludbreg zaustavili su u mjestu Peteranec osobno vozilo u kojem su se nalazili muškarci u dobi od 18 i 25 godina

Dvojica muškaraca upala su jučer oko 8.50 sati u kuću u naselju Struga u Varaždinskoj županiji i počinila razbojništvo nad 65-godišnjom ženom. - Maskirani su ušli u kuću, i jedan od njih s leđa je ženu oborio na kauč, pritisnuvši je licem prema jastuku, dok je drugi za to vrijeme pretraživao ladice i otuđio novčanik s iznosom od nekoliko stotina eura.

Nakon što su pronašli novčanik, obojica su pobjegla iz kuće - kažu u policiji. Žurnim postupanjem i poduzimanjem mjera, istog dana oko 10 sati, policijski službenici Policijske postaje Ludbreg zaustavili su u mjestu Peteranec osobno vozilo u kojem su se nalazili muškarci u dobi od 18 i 25 godina, koji se sumnjiče da su počinili razbojništvo u Strugi. Privedeni su u Policijsku postaju Ludbreg, a nakon kriminalističkog  istraživanja predat će se pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
FOTO Ovo je 'novi dom' bivše ministrice Gabrijele Žalac
Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca
1/41

Ključne riječi
struge policija razbojništvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!