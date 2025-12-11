Maskirani upali u kući, jedan je ženu oborio na kauč, a drugi pretraživao ladice

Dvojica muškaraca upala su jučer oko 8.50 sati u kuću u naselju Struga u Varaždinskoj županiji i počinila razbojništvo nad 65-godišnjom ženom. - Maskirani su ušli u kuću, i jedan od njih s leđa je ženu oborio na kauč, pritisnuvši je licem prema jastuku, dok je drugi za to vrijeme pretraživao ladice i otuđio novčanik s iznosom od nekoliko stotina eura.

Nakon što su pronašli novčanik, obojica su pobjegla iz kuće - kažu u policiji. Žurnim postupanjem i poduzimanjem mjera, istog dana oko 10 sati, policijski službenici Policijske postaje Ludbreg zaustavili su u mjestu Peteranec osobno vozilo u kojem su se nalazili muškarci u dobi od 18 i 25 godina, koji se sumnjiče da su počinili razbojništvo u Strugi. Privedeni su u Policijsku postaju Ludbreg, a nakon kriminalističkog istraživanja predat će se pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.