Amerika tjera Zelenskog da raspiše izbore

Ukrajina je spremna za izbore ako partneri zajamče sigurnost, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski, i tako odgovorio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji tvrdi da Kijev "koristi rat" kako bi izbjegao održavanje izbora. Petogodišnji mandat Zelenskom je trebao završiti u svibnju prošle godine, no izbori nisu održani jer je u zemlji proglašeno ratno stanje nakon ruske invazije, a prema zakonu iz 2015., u ratnim uvjetima izbora nema. Na posljednjim izborima 2019. pobijedio je s nešto više od 73 posto glasova. Zelenski će, kako je najavio zatražiti izradu prijedloga kako po zakonu raspisati izbore u sljedećih 60 do 90 dana, ali samo ako SAD i ostali saveznici jamče da će se moći provesti na siguran način.

- Pitanje izbora u Ukrajini prije svega ovisi o našem narodu, ovo je pitanje za narod Ukrajine, a ne za narode drugih zemalja. Uz svo dužno poštovanje prema našim partnerima - rekao je Zelenski. Osvrćući se na komentare da se drži vlasti i da zato rat ne prestaje, kazao je da su potpuno nerazumne tvrdnje. Rusija tvrdi da je Zelenski nelegitiman vođa i traži nove izbore kao uvjet za sporazum o prekidu vatre. - Koriste rat da ne bi održali izbore, ali mislim da bi ukrajinski narod trebao imati izbor. I možda bi Zelenski pobijedio. Ne znam tko bi pobijedio. Ali, nisu imali izbore već dugo vremena. Znate, pričaju o demokraciji, ali dođe se do točke u kojoj to više nije demokracija - rekao je američki predsjednik u intervjuu za Politico. - Dajem narodu Ukrajine i ukrajinskoj vojsci ogromne zasluge za hrabrost i za borbu i sve to. Ali znate, u nekom trenutku veličina će općenito pobijediti. A ovo je ogromna veličina, kada pogledate brojke, one su jednostavno lude – dodao je Trump, koji smatra da bi se mirovni sporazum lakše postigao da nema ogromne razine mržnje između Putina i Zelenskog.

Kritizirao je, opet, europske čelnike kao je nazvao slabima i govorio o tome da će SAD smanjiti podršku Ukrajini. Optužio je europske čelnike da su pustili Kijev da se bori "dok ne posustane". Zelenski je u utorak na X-u napisao da Ukrajina i Europa aktivno rade na "svim komponentama potencijalnih koraka prema okončanju rata". Okvirni mirovni plan je dorađen i sveden na 20 točaka, a ta revidirana verzija je "okvir koji se stalno razvija" i koji mora odražavati "interese Ukrajine, Europe i svijeta", poručio je.

BBC podsjeća kako postoje i značajne praktične prepreke za izbore u ratno vrijeme jer ne bi svi vojnici na fronti mogli glasati. Osim toga, prema podacima UN-u, oko 5,7 milijuna Ukrajinaca živi u inozemstvu. Izbori bi bili pošteni samo ako bi svi Ukrajinci mogli na njima sudjelovati, uključujući vojnike koji se bore na fronti, rekla je za BBC ukrajinska oporbena zastupnica Lesia Vasilenko i podsjetila da ni u Velikoj Britaniji izbori nisu održani tijekom Drugog svjetskog rata. Čak je i oporba protiv izbora jer shvaća opasnost od pokušaja održavanja izbora tijekom rata, rekao je Oleksandr Merežko, predsjednik odbora za vanjsku politiku u ukrajinskom parlamentu. - Nakon što nas nije uspio uništiti izvana, Putin nas želi uništiti iznutra, koristeći izbore kao još jedan alat za to – dodao je.

Prema jednom istraživanju provedenom tijekom proteklog tjedna, samo oko 10 posto stanovništva Ukrajine podržava ideju izlaska na birališta prije primirja ili mirovnog sporazuma. Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju u rujnu pokazala je da se oko 63 posto građana protivi i održavanju izbora nakon primirja uz sigurnosna jamstva, smatrajući da se mogu održati tek nakon potpunog rješenja, dok je 22 posto ispitanika reklo da se izbori mogu održati nakon primirja uz sigurnosna jamstva. Julija Tovkač, vlasnica tvrtke za obuću u Buči blizu Kijeva, rekla je za BBC da je za Ukrajinu ključno ukinuti ratno stanje prije bilo kakvih izbora.

- Ako to ne učinimo, bit ćemo optuženi da nemamo legitimne, ispravne izbore. A da bismo okončali ratno stanje, potrebno nam je primirje sa sigurnosnim jamstvima – kazala je. Yana Kolomiets, direktorica castinga u južnom gradu Odesi, ideju o održavanju izbora drži "glupom", iako je nezadovoljna Zelenskim kao predsjednikom. - To bi jako zakompliciralo stvari i ne bi bilo u korist Ukrajine – vjeruje.

Njemački Focus piše da su Europljani "na margini" i nisu uključeni u pregovore, ni s ljudima, ni s konceptima. Nije ni čudo, kaže Ralf Stegner, dugogodišnji stručnjak za vanjsku politiku SPD-a. - Ako ne dajete vlastite prijedloge, ne biste se trebali iznenaditi kada inicijativa dođe iz SAD-a – ističe. Je li Europa, pita se Focus, uopće zainteresirana za brzi mir u Ukrajini? "Što se krije iza često ponavljane fraze da se europska sigurnost brani u Ukrajini? Ne stoji li iza toga i cinična računica da sve dok su Rusi 'zaokupiran' Ukrajinom nemaju moć napasti NATO? Što znači da je Europa je sigurna od agresivnih Rusa barem dok su 'vezani' u Ukrajini svojim vojnicima i oružjem", navodi Focus. Neki analitičari procjenjuju da bi 2029. ruska vojska mogla biti spremna za ponovno raspoređivanje snaga nakon mirovnog sporazuma u Ukrajini. - Što dulje traje rat u Ukrajini, to Europljani imaju više vremena za izgradnju svojih sposobnosti - rekla je poznata njemačka stručnjakinja za sigurnost Claudia Major. Britanski The Independent piše da su tijekom dvosatnog poziva američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner navodno Zelenskom prenijeli poruku da predsjednik Trump želi mirovni sporazum do – Božića. Kad već nije uspio do Dana zahvalnosti prošlog mjeseca.