Planirate ljetovanje, a raste neizvjesnost s gorivom? U ovim slučajevima putovanje bi moglo poskupjeti, evo kako da se zaštitite

Rat u Iranu i poremećaji na ključnim energetskim rutama sve snažnije se prelijevaju na europski zračni promet, a uoči ljetne sezone sve češće se postavlja pitanje hoće li nestašica kerozina utjecati na planirane odmore. Upozorenja dolaze i s najviših razina – International Energy Agency procjenjuje da bi postojeće zalihe goriva u Europi mogle potrajati tek nekoliko tjedana, dok njezin čelnik Fatih Birol ne isključuje ni otkazivanja letova zbog nedostatka opskrbe, piše t-online.

S druge strane, službeni Berlin zasad umiruje javnost i tvrdi da je opskrba stabilna. Ipak, razvoj situacije uvelike ovisi o geopolitičkom kontekstu, prije svega o blokadi Hormuškog tjesnaca, kroz koji je do sada prolazio značajan dio svjetske trgovine energentima. Ako se poremećaji nastave, pritisak na cijene i dostupnost goriva mogao bi dodatno rasti – upravo u trenutku kada milijuni Europljana kreću na godišnje odmore.

Prve posljedice već se naslućuju. Stručnjaci upozoravaju da bi posebno pogođeni mogli biti kratki letovi unutar Europe, gdje su marže ionako manje, a operativni troškovi osjetljiviji na cijenu goriva. U takvim okolnostima raste i broj pitanja o pravima putnika u slučaju otkazivanja.

Prema pravilima EU-a, putnici imaju pravo na odštetu između 250 i 600 eura, ali samo ako je let otkazan unutar 14 dana prije polaska i ako zrakoplovna kompanija nije učinila sve što je mogla kako bi let realizirala. Ključno je da se nestašica goriva ne smatra automatski „višom silom“ – ako je problem nastao zbog lošeg planiranja ili nedostatnih zaliha, prijevoznik bi mogao snositi odgovornost.

Bez obzira na uzrok, putnici uvijek imaju pravo na alternativni prijevoz ili povrat novca, a u slučaju dužeg čekanja i na smještaj o trošku aviokompanije. Situacija je nešto drugačija kod paket-aranžmana, gdje organizatori u određenim uvjetima mogu i naknadno povećati cijenu putovanja – no samo ako je to jasno predviđeno ugovorom i u strogo ograničenim okvirima.

Važno je naglasiti da se takva pravila ne primjenjuju na pojedinačne avionske karte: cijena po kojoj je karta kupljena ostaje konačna. Međutim, za razliku od paket-aranžmana, tu ne postoji zaštita u slučaju stečaja prijevoznika.

Stručnjaci zato savjetuju putnicima da čuvaju svu dokumentaciju – od potvrda rezervacija do računa za eventualne dodatne troškove – kako bi u slučaju problema mogli lakše ostvariti svoja prava. U nejasnim situacijama moguće je obratiti se i tijelima za zaštitu potrošača ili arbitražnim institucijama koje posreduju u sporovima s prijevoznicima.

U konačnici, iako masovna otkazivanja još nisu svakodnevica, kombinacija geopolitičkih napetosti i ograničene opskrbe jasno pokazuje koliko je zračni promet osjetljiv na globalne poremećaje. Za putnike to znači jedno – ovog ljeta više nego ikad vrijedi pratiti situaciju i biti spreman na moguće promjene planova.