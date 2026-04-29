Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAZVAO IH HEROJIMA

Kim u govoru potvrdio stravično pravilo za vojnike kojima prijeti zarobljavanje

Inauguration of the Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations honouring North Korean troops killed while fighting for Russia in the war against Ukraine, in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS
1/5
Autor
Robert Jurišić
29.04.2026.
u 07:53

U svom govoru u ponedjeljak, Kim je također pohvalio one koji su poginuli u borbi te je dodao da se  'i oni se mogu nazvati vjernim ratnicima i domoljubima stranke', rekao je Kim.

Kim Jong-un pohvalio je sjevernokorejske vojnike koji su se ubili detonirajući granate boreći se za Rusiju protiv Ukrajine. Sjevernokorejski je predsjednik tako potvrdio da je užasavajuće pravilo o samoubojstvu na bojnom polju istinito. Kim je tijekom govora ovog tjedna rekao da su oni koji su se "bez oklijevanja odlučili za samoubilački napad kako bi obranili veliku čast" "heroji".

Južna Koreja procjenjuje da je najmanje 15.000 Sjevernokorejaca poslano kako bi pomogli Rusiji da ponovno zauzme dijelove zapadnog Kurska, a do sada je ubijeno više od 6.000. Ni Pjongjang ni Moskva nisu potvrdili te brojke. Obavještajne agencije i prebjezi rekli su da su vojnici bili pod naredbom Pjongjanga da se ubiju kako ne bi dopustili da ih Ukrajina zarobi, piše BBC.

- Njihovo samožrtvovanje ne očekuje nikakvu naknadu, a odanost ne očekuje nagradu... Ovo je definicija vrhunca odanosti naše vojske - rekao je Kim u Pjongjangu u ponedjeljak dok je otkrivao spomenik palim vojnicima, izvijestio je državni medij KCNA. Ruski ministar obrane Andrej Belousov i predsjednik ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin bili su među onima koji su prisustvovali događaju. U Sjevernoj Koreji vojnike uče da je zarobljavanje čin izdaje.

Ranije ove godine, južnokorejska televizija MBC emitirala je program u kojem su sudjelovala dva sjevernokorejska ratna zarobljenika u Ukrajini, od kojih je jedan pred kamerama rekao da žali što si nije oduzeo život. - Svi ostali su se digli u zrak. Ja sam podbacio - rekao je zarobljenik. Seulska Nacionalna obavještajna služba prošle je godine izjavila da su pronašli bilješke o preminulim sjevernokorejskim vojnicima koje ukazuju na ovu ekstremnu praksu.

Ključne riječi
Kim Jong Un Sjeverna Koreja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

