Kim u govoru potvrdio stravično pravilo za vojnike kojima prijeti zarobljavanje

Kim Jong-un pohvalio je sjevernokorejske vojnike koji su se ubili detonirajući granate boreći se za Rusiju protiv Ukrajine. Sjevernokorejski je predsjednik tako potvrdio da je užasavajuće pravilo o samoubojstvu na bojnom polju istinito. Kim je tijekom govora ovog tjedna rekao da su oni koji su se "bez oklijevanja odlučili za samoubilački napad kako bi obranili veliku čast" "heroji".

Južna Koreja procjenjuje da je najmanje 15.000 Sjevernokorejaca poslano kako bi pomogli Rusiji da ponovno zauzme dijelove zapadnog Kurska, a do sada je ubijeno više od 6.000. Ni Pjongjang ni Moskva nisu potvrdili te brojke. Obavještajne agencije i prebjezi rekli su da su vojnici bili pod naredbom Pjongjanga da se ubiju kako ne bi dopustili da ih Ukrajina zarobi, piše BBC.

- Njihovo samožrtvovanje ne očekuje nikakvu naknadu, a odanost ne očekuje nagradu... Ovo je definicija vrhunca odanosti naše vojske - rekao je Kim u Pjongjangu u ponedjeljak dok je otkrivao spomenik palim vojnicima, izvijestio je državni medij KCNA. Ruski ministar obrane Andrej Belousov i predsjednik ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin bili su među onima koji su prisustvovali događaju. U Sjevernoj Koreji vojnike uče da je zarobljavanje čin izdaje.

Ranije ove godine, južnokorejska televizija MBC emitirala je program u kojem su sudjelovala dva sjevernokorejska ratna zarobljenika u Ukrajini, od kojih je jedan pred kamerama rekao da žali što si nije oduzeo život. - Svi ostali su se digli u zrak. Ja sam podbacio - rekao je zarobljenik. Seulska Nacionalna obavještajna služba prošle je godine izjavila da su pronašli bilješke o preminulim sjevernokorejskim vojnicima koje ukazuju na ovu ekstremnu praksu.

U svom govoru u ponedjeljak, Kim je također pohvalio one koji su poginuli u borbi te je dodao da se 'i oni se mogu nazvati vjernim ratnicima i domoljubima stranke', rekao je Kim.