ZELENSKI NAJAVIO PROMJENU

Dramatičan potez ukrajinskog čelnika: Sada će imati izravniju kontrolu nad jednim gradom

Ukraine's President Zelenskiy holds a news briefing in Kyiv
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
14.10.2025.
u 22:19

Volodimir Zelenski rekao je da će uskoro imenovati nekoga da vodi novu vojnu upravu u Odesi, jasno dajući da znanja da će smijeniti Genadija Truhanova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oduzeo je u utorak državljanstvo gradonačelniku Odese jer posjeduje i rusku putovnicu. Genadij Truhanov (60), izabrani dužnosnik, rekao je da će se zbog toga obratiti sudu. Zanijekao je da posjeduje rusku putovnicu i inzistira da mora ostati gradonačelnik, dužnost na kojoj je bio 11 godina. Ukrajinski dužnosnici ne smiju imati dvojno državljanstvo.

Zelenski je u večernjem obraćanju građanima rekao da će uskoro imenovati nekoga da vodi novu vojnu upravu u Odesi, jasno dajući da znanja da će smijeniti Truhanova. "Previše sigurnosnih pitanja u Odesi predugo je neriješeno", rekao je.

Zelenski je prošli tjedan optužio "mjesne čelnike" Odese da nisu učinili dovoljno kako bi zaštitili građane od prošlomjesečne poplave u kojoj je poginulo desetero ljudi. Ukrajinska obavještajna služba SBU priopćila je da ima dokaze da Truhanov posjeduje valjanu rusku putovnicu i na Telegramu objavila njezinu fotokopiju. Uspostavom vojne uprave u Odesi Zelenski će imati izravniju kontrolu nad gradom.

Truhanov je javno govorio protiv ukrajinske politike "derusifikacije" koja je počela 2014. kada je Moskva anektirala poluotok Krim. Protivio se uklanjanju spomenika ruske carice Katarine Velike u Odesi koja je 1794. osnovala taj lučki grad i Aleksandra Puškina, slavnog ruskog pisca.
Stiže nam zima kakvu dugo nismo vidjeli: Meteorolozi upozorili na neobične promjene
Komentara 3

Avatar Make my day
Make my day
23:10 14.10.2025.

Samo ti uklanjaj komičaru...doći ćeš i ti na red

Avatar EU Balija
EU Balija
22:45 14.10.2025.

Znači smjenjuje legalno i demokratski izabranog gradonačelnika grada. Samo tako. Mejdan politika se nastavlja, iako mu zemlja propada

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
22:33 14.10.2025.

Uklanjanje spomenika, uklanjanje vojne uprave, uklanjanje... nije svjestan da će i on uskoro biti uklonjen, ako tako nastavi.

Želite prijaviti greške?

