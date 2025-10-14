Najavljen sastanak Trumpa i Zelenskog

Donald Trump sastat će se s Volodimirom Zelenskim, kažu visoki ukrajinski dužnosnici za Politico. Ova vijest dolazi dva dana nakon telefonskog razgovora između dva predsjednika u kojem se raspravljalo o mogućnosti da Washington pošalje Tomahawk rakete Kijevu. Sastanak je najavljen u petak u Bijeloj kući, što signalizira bliže odnose između dvije države i smanjivanje pritisaka na Ukrajinu da napravi ustupak Rusiji.
Odnos između Trumpa i Zelenskog poboljšao se nakon sukoba u veljači u Ovalnom uredu, kada su Trump i potpredsjednik JD Vance javno kritizirali ukrajinskog predsjednika jer, kako su rekli, nije dovoljno zahvalio Sjedinjenim Državama za podršku Ukrajini. Američki predsjednik od tada je napustio svoju strategiju umiljatog pristupa Vladimiru Putinu kako bi nagovorio da sjedne za pregovarački stol. Tako je prošlog mjeseca Trump izjavio kako Ukrajina može povratiti svoj teritorij, rekavši da Rusija izgleda kao "papirnati tigar". Također je prvi put nazvao Rusiju "agresorom".
kolko puta je promijenio odnos prema ovom ratu? zašto bi mislili da je sadašnji stav i njegov zadnji, konačni? zelenski dolazi na pripremljeni teren. u samoj ukrajini stanje na bojištu je za njega porazno, gubi selo za selom, u opasnosti su i preostali gradovi u donbasu, projekcije nisu lijepe ni obećavajuće. jedni drugima su gadni načeli energetiku, a opći dojam je da se rusi sustežu, nisu oni digli u zrak ukrajincima sve, ima toga na meniju još. ruski gubitci do sada nisu utjecali na rusku volju za ratovanjem, dok ukrajinska volja ovisi u svemu o pomoći sa zapada. ako će eu kupovati oružje od amera, rat će trajati. rezultat znamo, samo je pitanje ukupnih gubitaka i teritorijalnih odnosa.