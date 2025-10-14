Najavljen sastanak Trumpa i Zelenskog

Donald Trump sastat će se s Volodimirom Zelenskim, kažu visoki ukrajinski dužnosnici za Politico. Ova vijest dolazi dva dana nakon telefonskog razgovora između dva predsjednika u kojem se raspravljalo o mogućnosti da Washington pošalje Tomahawk rakete Kijevu. Sastanak je najavljen u petak u Bijeloj kući, što signalizira bliže odnose između dvije države i smanjivanje pritisaka na Ukrajinu da napravi ustupak Rusiji.

Odnos između Trumpa i Zelenskog poboljšao se nakon sukoba u veljači u Ovalnom uredu, kada su Trump i potpredsjednik JD Vance javno kritizirali ukrajinskog predsjednika jer, kako su rekli, nije dovoljno zahvalio Sjedinjenim Državama za podršku Ukrajini. Američki predsjednik od tada je napustio svoju strategiju umiljatog pristupa Vladimiru Putinu kako bi nagovorio da sjedne za pregovarački stol. Tako je prošlog mjeseca Trump izjavio kako Ukrajina može povratiti svoj teritorij, rekavši da Rusija izgleda kao "papirnati tigar". Također je prvi put nazvao Rusiju "agresorom".