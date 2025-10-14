Naši Portali
SVE BOLJI ODNOS

Najavljen sastanak Trumpa i Zelenskog

Foto: reuters
1/3
VL
Autor
Laura Puklin
14.10.2025.
u 14:08

Američki predsjednik promijenio je odnos prema Ukrajini

Donald Trump sastat će se s Volodimirom Zelenskim, kažu visoki ukrajinski dužnosnici za Politico. Ova vijest dolazi dva dana nakon telefonskog razgovora između dva predsjednika u kojem se raspravljalo o mogućnosti da Washington pošalje Tomahawk rakete Kijevu. Sastanak je najavljen u petak u Bijeloj kući, što signalizira bliže odnose između dvije države i smanjivanje pritisaka na Ukrajinu da napravi ustupak Rusiji. 

Odnos između Trumpa i Zelenskog poboljšao se nakon sukoba u veljači u Ovalnom uredu, kada su Trump i potpredsjednik JD Vance javno kritizirali ukrajinskog predsjednika jer, kako su rekli, nije dovoljno zahvalio Sjedinjenim Državama za podršku Ukrajini. Američki predsjednik od tada je napustio svoju strategiju umiljatog pristupa Vladimiru Putinu kako bi nagovorio da sjedne za pregovarački stol. Tako je prošlog mjeseca Trump izjavio kako Ukrajina može povratiti svoj teritorij, rekavši da Rusija izgleda kao "papirnati tigar". Također je prvi put nazvao Rusiju "agresorom". 
Ključne riječi
Vladimir Putin tomahawk Volodimir Zelenski Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nekakav
nekakav
14:58 14.10.2025.

kolko puta je promijenio odnos prema ovom ratu? zašto bi mislili da je sadašnji stav i njegov zadnji, konačni? zelenski dolazi na pripremljeni teren. u samoj ukrajini stanje na bojištu je za njega porazno, gubi selo za selom, u opasnosti su i preostali gradovi u donbasu, projekcije nisu lijepe ni obećavajuće. jedni drugima su gadni načeli energetiku, a opći dojam je da se rusi sustežu, nisu oni digli u zrak ukrajincima sve, ima toga na meniju još. ruski gubitci do sada nisu utjecali na rusku volju za ratovanjem, dok ukrajinska volja ovisi u svemu o pomoći sa zapada. ako će eu kupovati oružje od amera, rat će trajati. rezultat znamo, samo je pitanje ukupnih gubitaka i teritorijalnih odnosa.

U.S. President Donald Trump delivers remarks at the White House in Washington, D.C.
MRAČNA POVIJEST ATENTATA U SAD-u

Govor ispisan na 50 stranica spasio je Rooseveltu život, no te sreće nisu bila četiri američka predsjednika

Da je predizborni govor Theodorea Roosevelta bio kraći, tko zna bi li tog 14. listopada 1912. godine preživio pokušaj atentata. Naime, uz debeli kaput koji je odjenuo tog jesenjeg dana i metalnu futrolu za naočale, u džepu sakoa, upravo je taj debeli, presavijeni svežanj papira zadao ‘konačan udarac’ metku te ga je usporio, spasivši tako Rooseveltov život. No, te sreće nisu bila četiri američka predsjednika koje su atentatori likvidirali, a političko nasilje ne obilježava samo prošlost, nego i sadašnjost SAD-a. Na meti nisu samo predsjednici, nego i drugi političari, zastupnici, aktivisti, gradonačelnici, suci, pa čak i direktori velikih kompanija. Upravo će 2025. godina ostati duboko urezana u kolektivno sjećanje nacije kao jedna od najkrvavijih i najturbulentnijih godina u novijoj američkoj političkoj povijesti, obilježena zastrašujućim nizom ciljanih napada koji su potvrdili alarmantnu eskalaciju političkog nasilja.

