Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
MEĐUNARODNA AKCIJA

U Španjolskoj uhićena 34 člana nigerijske Crne sjekire, kriminalne organizacije koja godišnje 'zarađuje' milijardu eura

Foto: Europol
1/4
VL
Autor
Ivana Jakelić
11.01.2026.
u 15:48

Crna sjekira je kriminalna organizacija koja ima razgranate kriminalne poslove, a specijalizirani su za cyber prevare, trgovinu drogom, krijumčarenje i trgovinu ljudi, prisiljavanje na prostituciju, otmice, oružane pljačke...

Međunarodna akcija španjolske i njemačke policije, koju je potpomagao Europol rezultirala je uhićenjem 34 osobe za koje se vjeruje da su povezane s internacionalnom kriminalnom organizacijom "Black Axe" (Crna sjekira). Prema Europolu, riječ je o vrlo uspješnoj akciji koja je znatno poremetila poslove spomenute kriminalne organizacije koju opisuju kao visoko strukturiranu i organiziranu kriminalnu skupinu koja je osnovana u Nigeriji, nakon čega je svoje "djelovanje" proširila na desetke zemalja. Iz Europola je priopćeno i da je među uhićenicima 10 Nigerijaca, za koje su vjeruje da su bili visoko pozicionirani unutar same kriminalne organizacije. Osumnjičenici su uhićeni u više španjolskih gradova, a istražitelji navode kako se smatra da su odgovorni za prevare u kojima je pričinjena šteta od skoro šest milijuna eura. Osim što su uhićene 34 osobe, istražitelji su im zamrznuli i 119.352 eura na bankovnim računima, a u pretragama je nađeno i oduzeto 66.403 eura.

Crna sjekira je kriminalna organizacija koja ima razgranate kriminalne poslove, a specijalizirani su za cyber prevare, trgovinu drogom, krijumčarenje i trgovinu ljudi, prisiljavanje na prostituciju, otmice, oružane pljačke... Smatra se i da na svojim kriminalnim aktivnostima godišnje "zarade" oko milijardu eura, a taj novac zarađuju tako da istovremeno rade na više malih "kriminalnih operacija" koje im u konačnici donose veliku financijsku dobit. Španjolska policija je tijekom ove operacije surađivala s kolegama iz Njemačke, a cilj istražitelja su bile vodeće osobe kriminalne skupine koje su organizirale tzv. mule za prijenos novca ili droge. Te ljude, koje su potom pretvarali u mule, regrutirali su među osobama bez posla, koje se zbog toga bile ranjive, a većina ljudi koje je kriminalna organizacija nalazila i ponekad i prisiljavala da za njih obavljaju kriminalne poslove, su bili španjolski državljani.

Europol pojašnjava i da je kriminalna organizacija Crna sjekira povezana s neocrnačkim pokretom Afrike te da su dobro organizirani. Nigeriju su podijelili na 60 zona iz kojih djeluju, a vjeruje se i da djeluju u još najmanje 35 drugih zemalja. U svakoj od 60 zona, kaže Europol, djeluje najmanje 200 pripadnika skupine, a smatra se da cijela kriminalna skupina ima 30.000 članova. Osim 30.000 članova za njih još rade i tzv. mule i krivotvoritelji, a cijela grupa djeluje po strogim pravilima te nasilnim i ritualnim inicijacijama.
Ključne riječi
uhićenje policija Njemačka Španjolska kriminalna organizacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!