U Španjolskoj uhićena 34 člana nigerijske Crne sjekire, kriminalne organizacije koja godišnje 'zarađuje' milijardu eura

Međunarodna akcija španjolske i njemačke policije, koju je potpomagao Europol rezultirala je uhićenjem 34 osobe za koje se vjeruje da su povezane s internacionalnom kriminalnom organizacijom "Black Axe" (Crna sjekira). Prema Europolu, riječ je o vrlo uspješnoj akciji koja je znatno poremetila poslove spomenute kriminalne organizacije koju opisuju kao visoko strukturiranu i organiziranu kriminalnu skupinu koja je osnovana u Nigeriji, nakon čega je svoje "djelovanje" proširila na desetke zemalja. Iz Europola je priopćeno i da je među uhićenicima 10 Nigerijaca, za koje su vjeruje da su bili visoko pozicionirani unutar same kriminalne organizacije. Osumnjičenici su uhićeni u više španjolskih gradova, a istražitelji navode kako se smatra da su odgovorni za prevare u kojima je pričinjena šteta od skoro šest milijuna eura. Osim što su uhićene 34 osobe, istražitelji su im zamrznuli i 119.352 eura na bankovnim računima, a u pretragama je nađeno i oduzeto 66.403 eura.

Crna sjekira je kriminalna organizacija koja ima razgranate kriminalne poslove, a specijalizirani su za cyber prevare, trgovinu drogom, krijumčarenje i trgovinu ljudi, prisiljavanje na prostituciju, otmice, oružane pljačke... Smatra se i da na svojim kriminalnim aktivnostima godišnje "zarade" oko milijardu eura, a taj novac zarađuju tako da istovremeno rade na više malih "kriminalnih operacija" koje im u konačnici donose veliku financijsku dobit. Španjolska policija je tijekom ove operacije surađivala s kolegama iz Njemačke, a cilj istražitelja su bile vodeće osobe kriminalne skupine koje su organizirale tzv. mule za prijenos novca ili droge. Te ljude, koje su potom pretvarali u mule, regrutirali su među osobama bez posla, koje se zbog toga bile ranjive, a većina ljudi koje je kriminalna organizacija nalazila i ponekad i prisiljavala da za njih obavljaju kriminalne poslove, su bili španjolski državljani.

Europol pojašnjava i da je kriminalna organizacija Crna sjekira povezana s neocrnačkim pokretom Afrike te da su dobro organizirani. Nigeriju su podijelili na 60 zona iz kojih djeluju, a vjeruje se i da djeluju u još najmanje 35 drugih zemalja. U svakoj od 60 zona, kaže Europol, djeluje najmanje 200 pripadnika skupine, a smatra se da cijela kriminalna skupina ima 30.000 članova. Osim 30.000 članova za njih još rade i tzv. mule i krivotvoritelji, a cijela grupa djeluje po strogim pravilima te nasilnim i ritualnim inicijacijama.