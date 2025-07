VIDEO Drama na pisti u Denveru: Boeing 737 MAX 8 American Airlinesa zapalio se na kočnicama, putnici evakuirani preko tobogana

Putnici koji su se u subotu ukrcali u zrakoplov tvrtke American Airlines bili su ga prisiljeni hitno napustiti zbog problema s kočnicama i stajnim trapom neposredno prije polijetanja iz zračne luke u Denveru, objavila je američka zrakoplovna kompanija. Zrakoplov Boeing 737 MAX 8 na letu 3023 američke tvrtke American Airlines, upravo je počeo taksirati pistom na putu prema Miamiju kad je došlo do "mehaničkog problema", objavila je zrakoplovna kompanija, dodavši da je svih 173 putnika i šest članova posade brzo i "sigurno iskrcano" iz letjelice. Pritom je jedan putnik lakše ozlijeđen i prevezen u bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Zbog probušenih guma i usporavanja zrakoplova za vrijeme kočenja, na kočnicama je izbio požar, koji je vrlo brzo, kako je izvijestila zrakoplovna tvrtka, ugasila gradska vatrogasna postrojba. Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama prikazuju evakuaciju putnika preko tobogana dok iz stražnjeg dijela zrakoplova suklja dim. Vidi se i kako jedan putnik, držeći dijete u naručju klizi toboganom i spotiče se. FAA (Američki regulator zrakoplovstva) je objavio da je posada Boeinga 737 MAX 8 "tijekom polijetanja prijavila potencijalne probleme sa stajnim trapom".

