Drama na letu Southwest Airlinesa, avion jedva izbjegao sudar: 'Vriska je bila zastrašujuća, mislila sam da ćemo se srušiti'

Drama se odvijala u petak na letu Southwest Airlinesa 1496 iz južne Kalifornije prema Las Vegasu kada je zrakoplov morao naglo promijeniti visinu kako bi izbjegao potencijalni sudar, javlja The Guardian. Tijekom manevra ozlijeđena su dva člana kabinskog osoblja. Iz Southwest Airlinesa su potvrdili da je let primio dva uzastopna upozorenja, zbog čega je avion prvo naglo počeo penjati, a potom se strmoglavio prema dolje. Prema izvješćima, zrakoplov je izbjegao sudar s mlažnjakom Hawker Hunter registriranim na inozemnu tvrtku. Unatoč dramatičnoj situaciji, let je nastavljen te je sigurno sletio u Las Vegasu.

Southwest Airlines ističe da surađuje sa Saveznom upravom za civilno zrakoplovstvo (FAA) kako bi se razjasnile sve okolnosti incidenta. "Svjesni smo događaja u kojem je sudjelovao let Southwest Airlinesa 1496. FAA je u kontaktu sa Southwestom i istražujemo. Osiguravanje sigurnosti svih u nacionalnom zračnom prostoru i dalje je naš glavni prioritet", navodi se u priopćenju FAA-e.

Jedna od putnica, Caitlin Burdi, incident je usporedila s poznatom adrenalinskom vožnjom "Tower of Terror". "Otprilike 10 minuta nakon početka leta, prilično smo se strmoglavili. Osvrnula sam se oko sebe i rekla da je to normalno. Onda, u roku od dvije sekunde, osjećala sam se kao na 'Tornju terora'. Vriska je bila zastrašujuća. Mislila sam da ćemo se srušiti", opisala je Burdi za The Guardian.

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn't get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu