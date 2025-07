VIDEO Grom udario u avion kod Krka, a munja u zagrebačku toplanu: 'Kuća mi se stresla kad je puklo'

Zagrebačku noć sa subote na nedjelju obilježila je snažna oluja koja je u grad stigla nešto iza ponoći. Dok su se pojedini građani budili zbog snažnih detonacija i kiše koja je pljuštala, drugi su odlučili zabilježiti prizore koji su parali noćno nebo. Na stranici Neverin objavljena je snimka nevremena na kojoj se vidi trenutak udara snažne munje u toplanu na Savici. – "Munja pogodila toplanu na Savici u Zagrebu", napisali su uz video koji je snimila Monika. Objava je u jako kratkom vremenu izazvala niz reakcija i komentara. “Nevjerojatan prizor”, “Prestrašno”, "Svaka čast osobi koja je snimila”, “Kuća mi se stresla kad je puklo, jer stanujem preko puta toplane”, samo su neki od njih.

No, nije nevrijeme pogodilo samo metropolu, prohujalo je skoro cijelom zemljom. Naime, u trenutku kada je snažno nevrijeme nadiralo prema Kostreni grom je udario u zrakoplov koji je bio u prilazu Zračnoj luci Rijeka. "Suprug i ja primijetili smo avion kako ide prema zračnoj luci u Omišlju pa smo ga počeli snimati. Išao je ravno prema olujnom oblaku, nismo mogli vjerovati da uopće leti u takvo nevrijeme. Onda je uslijedio šok i nevjerica kada je zabljesnulo u smjeru aviona", ispričala je očevitkinja za 24 sata koja je zabilježila trenutak kada je munja pogodila zrakoplov njemačkog niskotarifnog prijevoznika Eurowingsa. Do udara je došlo netom prije slijetanja u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku, no unatoč neugodnom prizoru, avion je sigurno sletio, a putnici nisu ozlijeđeni.