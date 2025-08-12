Maloljetni Nijemci završili u pritvoru: Jedan prijetio oružjem, drugi teško ozlijedio 67-godišnjaka

Dvoje maloljetnih njemačkih državljana završilo je u pritvoru zbog napada koji se dogodio 10. kolovoza u noćnim satima. - Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnih njemačkih državljana i utvrdila sumnju da je jedan počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda, a drugi kazneno djelo prijetnja. Provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je jedan od maloljetnika 9. kolovoza, nakon kraće rasprave, uz uporabu vatrenog oružja uputio prijetnje 43-godišnjaku. U zaštitu 43-godišnjaka stao je 67-godišnjak koji je pokušao spriječiti protupravno ponašanje maloljetnika, da bi na njega nasrnuo drugi maloljetnik i nanio mu teške tjelesne ozljede. Policijski službenici uhitili su dvojicu maloljetnika koji su 10. kolovoza u noćnim satima uz kaznene prijave predani u pritvorsku jedinicu policije - objavila je policija.