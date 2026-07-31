Nijemci u šoku, u trgovinama im uvode običaj iz restorana: 'To je čista manipulacija'

Kupci u Njemačkoj uskoro bi se s pitanjem o napojnici mogli susretati i ondje gdje ga dosad nisu očekivali – na blagajnama trgovina odjećom i obućom. Pojedini trgovci već iskušavaju sustav u kojem se pri kartičnom plaćanju na zaslonu terminala pojavljuje mogućnost ostavljanja dodatnog iznosa zaposlenicima. Ideja je slična praksi koja se proširila u restoranima i kafićima. Kupac nakon unosa kartice ili prislanjanja mobitela odabire želi li na konačni račun dodati napojnicu, najčešće u unaprijed ponuđenom postotku. Prema pisanju Fenixa, u maloprodaji bi se na taj način nagrađivali zaposlenici koji kupcima pomažu pri odabiru veličine, donose druge modele iz skladišta, predlažu odgovarajuću kombinaciju ili daju upute o održavanju proizvoda.

Rolf Pangels, čelnik njemačkog trgovačkog udruženja za tekstil, obuću i kožnu galanteriju, smatra da bi takva praksa s vremenom mogla postati češća. Ipak, zasad je riječ samo o pojedinačnim pokušajima, a ne o promjeni koja je zahvatila cijelu njemačku maloprodaju. Mogućnost ostavljanja napojnice već su uvele pojedine poslovnice lanaca obuće Aktiv Schuh i Shoe City. Kupcima se pri plaćanju karticom prikazuje prijedlog dobrovoljnog dodatka, a prikupljeni novac, prema navodima tvrtki, raspoređuje se među zaposlenicima. Neki drugi trgovci zasad samo interno testiraju reakcije kupaca.

Međutim, većina Nijemaca nije oduševljena idejom da se uz cijenu cipela, odjeće ili drugih proizvoda od njih očekuje još jedan iznos. U istraživanju YouGova, provedenom u srpnju na više od 2000 ispitanika, samo je 27 posto građana odgovorilo da bi moglo ostaviti napojnicu za kvalitetno savjetovanje u trgovini. Oko dvije trećine takvu mogućnost odbacuje. Mlađi kupci pokazali su nešto veću spremnost na davanje napojnica, no predstavnici njemačkog trgovačkog sektora zasad ne govore o širem trendu. Veliki lanci poput Galerije, Bauhausa i H&M-a trenutačno ne planiraju opće uvođenje takvih upita na svojim blagajnama.

Takav se model posebno teško može zamisliti u supermarketima i diskontima, gdje se od zaposlenika očekuje brzo posluživanje velikog broja kupaca. Dodatno pitanje na terminalu moglo bi usporiti redove, ali i izazvati neugodu kod ljudi koji ne žele ostaviti novac. Upravo na taj pritisak upozoravaju njemačke udruge za zaštitu potrošača. Problem nije sama mogućnost davanja napojnice, nego način na koji je terminal prikazuje. Kada su na zaslonu istaknuti postoci poput 10, 15 ili 20 posto, dok je opcija za odbijanje skrivena, manje uočljiva ili zahtijeva dodatne korake, kupac može steći dojam da se napojnica od njega očekuje.

Njemačka Udruga za zaštitu potrošača iz Brandenburga takva rješenja opisuje kao moguće manipulativne obrasce. Upozorava da napojnica mora ostati potpuno dobrovoljna te da mogućnost odbijanja mora biti jednako jasno i jednostavno prikazana kao ponuđeni postoci. Udruga je već poduzimala korake protiv sustava u kojima je opcija bez napojnice bila teško uočljiva.

Kritike dolaze i iz sindikalnih krugova. Sindikat Verdi smatra da se pristojna primanja zaposlenika moraju osiguravati plaćama i kolektivnim ugovorima, a ne oslanjanjem na dobrovoljne dodatke kupaca. U suprotnom postoji opasnost da tvrtke dio odgovornosti za zarade radnika pokušaju prebaciti na potrošače. Za sada, dakle, nema naznaka da će napojnice preko noći postati uobičajene na svim njemačkim blagajnama. No iskustvo iz ugostiteljstva pokazuje koliko se brzo digitalni upiti mogu proširiti kada ih moderni platni terminali jednom omoguće.