VIDEO Drama na letu prema Glasgowu: Počeo panično vikati 'zaustavite avion, pronađite bombu'. Obuzdali ga putnici

Putnik na letu EasyJeta uhvaćen je i priveden nakon što je na letu iz Lutona prema Glasgowu navodno prijetio bombom i uzvikivao "Allahu Akbar". Svjedoci su ispričali da je muškarac, koji je letio u nedjelju ujutro, počeo panično vikati kako ima bombu u zrakoplovu. Prema snimci koja je dospjela u javnost, putnik je ustao na stražnjem dijelu aviona, vičući: "Zaustavite avion. Pronađite bombu u avionu. Smrt Americi. Smrt Trumpu".

Nakon toga, navodno je tri puta uzviknuo "Allahu Akbar", što na arapskom znači "Bog je velik". Ubrzo nakon toga, putnici su ga obuzdali, a posada je počela s prikupljanjem njegovih stvari. Trojica putnika su ga oborila na tlo, dok su članovi posade pokušavali osigurati situaciju.

#EasyJet flight from London #Luton to Glasgow diverted due to bomb threat. Airbus A319 (G-EZAN) declared emergency, landed safely at Glasgow Airport. Passenger detained, aircraft parked remotely for checks. No injuries reported. Incident under investigation. #AviationSafety pic.twitter.com/3IFJftXrM0