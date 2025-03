Drama na letu iznad Grenlanda: 'Posada je očito znala što se događa, ali su svejedno poletjeli'

Aviokompanija Air India našla se na meti kritika na društvenim mrežama nakon što se njihov zrakoplov na letu iz Chicaga za New Delhi vratio u zračnu luku iz koje je poletio zbog začepljenih toaleta. Letjeli su od Chicaga do Grenlanda kada su se odlučili okrenuti i vratiti na početnu destinaciju. Dogodilo se to još 5. ožujka, a vratili su se u zračnu luku nakon deset sati leta.

Kompanija je putnicima ponudila povrat novca za cijeli iznos cijene karte, a to su potvrdili i sami putnici. U jednoj objavi na Redditu jedan je putnik napisao kako je čak osam od 12 toaleta u zrakoplovu bilo začepljeno, no unatoč tome, posada je odlučila poletjeti. Neki pak tvrde kako je samo jedan toalet bio ispravan.

- Očito je posada znala situaciju i prije polijetanja. A onda kapetan nije ni objavio da letimo natrag. Tek kad su neki putnici na ekranu vidjeli da se vraćamo digla se uzbuna - napisao je putnik na Redditu. Iz kompanije su pak poručili da je zrakoplov okrenut zbog 'tehničkih problema' te da su svi putnici po slijetanju zbrinuti.