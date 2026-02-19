Građani bez pitke vode, Vodovod im neće platiti štetu nakon ispiranja cijevi

Direktor karlovačkog Vodovoda i kanalizacije Miroslav Vukovojac javnim je priopćenjem odgovorio Davoru Petračiću, upravitelju zgrada, ali i ostalim građanima na nedoumice nastale nakon što je ova gradska tvrtka ispirala vodovodnu mrežu u karlovačkom naselju Novi Centar nakon čega su oštećene i privatne instalacije po zgradama zbog taloga koji se u njima nakupio. Građani su u pomoć pozvali ViK, prijavljuju zaštopavanja i oštećenja instalacija i traže da se kvarovi saniraju ili plate, s obzirom na to da su oštećenja nastala zbog ispiranja vodovodne mreže. No, direktor Vukovojac odgovornost je prebacio na suvlasnike stambenih zgrada.

– Nismo provodili klasično ispiranje vodovodne mreže, već kontrolirano čišćenje unutrašnjosti cjevovoda suvremenom tehnologijom. Vodovod i kanalizacija odgovorna je za održavanje javnog sustava do vodomjera, odnosno do granice javne i interne instalacije. Interne instalacije su u nadležnosti vlasnika nekretnina, odnosno suvlasnika zgrada koji ih je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti – navodi direktor Vukovojac. Objavio je i koju su metodu koristili; LW87 Air Water Jettin metodu čišćenja cjevovoda čiji je cilj, dodaje direktor, osigurati dugoročnu sigurnost, pouzdanost i učinkovitost rada vodoopskrbnog sustava.

– Ova tehnologija koristi kombinaciju zraka i vode kako bi učinkovito uklonila naslage u vodoopskrbi koji uzrokuju zamućenje, pad protoka i probleme s armaturom. Zahvaljujući velikoj brzini strujanja koja turbulencijom i kavitacijom odvaja naslage sa stijenki cijevi, ova metoda omogućuje sigurno čišćenje cijevi bez upotrebe kemikalija ili bilo kojeg agresivnog sredstva, čime se smanjuje negativan utjecaj na okoliš. Nije korišteno nikakvo dodatno kloriranje – napominje M. Vukovojac. Ističe i da su o planu ispiranja sustava građani i stanari bili u više navrata javno obaviješteni; kroz medije, na mrežnim stranicama tvrtke i obavijestima na zgradama, te da nije točno da se nije znao termin čišćenja sustava.

Odnosno, iz ViK-a poručuju i da su obavijestili građane da u tom vremenu voda neće biti za piće i da se mogu očekivati zamućenja, te da će voda biti za piće kada iz slavina iscuri sva mutna voda i poteče čista. No, odgovor na ovu problematiku još očekuju iz Udruge za zaštitu potrošača Korana koja je od tvrtke tražila da pojasne uvjete pod kojima građani imaju pravo na obeštećenje zbog oštećenih instalacija u stambenim zgradama koje jesu njihovo vlasništvo, ali ih nisu uzrokovali sami. Traži su od ViK-a i jasne rokove za prijavu oštećenja.

– Loptaju se s nama kako žele. Šteta koja je nastala nije mala stvar, trebali bi nam pomoći jer mi to nismo uzrokovali. Naime, nastalu štetu nakon čišćenja cjevovoda prijavilo je puno građana, a postoje i ulazi zgrada sa stopostotnim začepljenjem cijevi, što znači da su ljudi bez ikakve tekuće vode u stanovima. Kako je moguće da ViK samo tako digne ruke od građana koji uredno plaćaju svoje obveze i vodu koja im se ne isporučuje ispravna. Više ne znamo kome se obratiti i tražiti pomoć kako bi netko od nadležnih preuzeo odgovornost, platio štetu građanima i omogućio nam pitku vodu – kažu nam građani koji s problemom zamućene vode žive već dvije godine.