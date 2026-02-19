Večernji list
FOTO Evo tko je sve došao podržati Jakova Sedlara i njegov film 'Tiha moć'. U publici se našla velika crkvena imena
U četvrtak je u zagrebačkom kinu Cinestar Branimir centar održana premijera filma 'Tiha moć' Jakova Sedlara.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Dokumentarni film posvećen je mons. Nikoli Eteroviću, apostolskom nunciju u Njemačkoj i jednom od najvažnijih vatikanskih diplomata današnjice.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Film donosi biografiju čovjeka koji je od Braća došao do dvorane Svete Stolice. Monsinjor Eterović služio je uz četvoricu papa – Ivana Pavla II., Benedikta XVI., Franju te Pavla VI.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U ovom dokumentarcu posebno su istaknute devedesete godine prošlog stoljeća, kada je Eterović dao samozatajan, ali važan doprinos međunarodnom priznanju Republike Hrvatske.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Na premijeri je dvorana bila puna, a po licima publike očito je da im se film svidio.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Posebno onim poznatim licima, poput kardinala Josipa Bozanića.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Tu su naravno bili i sisački biskup Vlado Kosić, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, te protagonist filma nadbiskup i apostolski nuncij u Njemačkoj Nikola Eterović.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U filmu je uživao i apostolski nuncij Giorgio Lingua.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U publici se našao i rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
