Doznajemo kako će izgledati hrvatski F-16

Prešao sam četrdesetu, no želim i očekujem da ću i ja proći obuku za let na F-16, odgovorio mi je na pitanje jedan od hrvatskih pilota koji lete na nadzvučnom lovcu MiG-21. Među nekoliko desetaka pilota s kojima su se u vojnoj bazi HRZ-a na zagrebačkom Plesu susreli ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera OSRH general zbora Mirko Šundov, malo je onih koji se već ne vide u kabini supersoničnog hrvatskog borbenog lovca F-16. To bi moglo postati i problem, jer premda ih je malo, ipak neće svi moći ići na obuku u Izrael.

Sigurnost pilota

Prednost imaju mlađi, tridesetogodišnjaci, koji bi na tim zrakoplovima trebali letjeti 10 do 15 godina. U Izrael će 2019., negdje sredinom godine, otići osam-devet pilota na obuku koja će trajati 8 do 10 mjeseci. Uz njih ide i oko 45 zrakoplovnih tehničara, koje će HRZ kad nabavi nove letjelice trebati u puno većem broju nego do sada, kada su se brinuli o MiG-ovima. Nakon povratka, ti će piloti i tehničari potom obučavati ostale.

Na sastanku s osobljem baze Krstičević se odlučio odmah nakon tzv. velikog četvrtka kako se već naziva dan kada je Vlada Andreja Plenkovića dala i posljednje zeleno svjetlo za nabavu eskadrile od 12 rabljenih izraelskih F-16 C/D Baraka. Nakon što ih je zapovjednik HRZ-a brigadni general Mato Mikić upoznao s planovima i ambicijama te nekim promjenama ustroja, načelnik Šundov podsjetio je pilote da su “i prije imali prilike, ali ih nismo iskoristili, te ih sada moramo maksimalno iskoristiti”. Pitanje sigurnosti pilota je na prvome mjestu, pa ih je pozvao da paze na sebe, a što se tiče uporabljivosti MiG-ova, treba je produljiti dokle god je moguće. U otvorenom obraćanju pilotima slično je ponovio i Krstičević precizirajući da nakon što je riješena nabava aviona “nema lovorika, ne staje se, ne želim da sada uživamo na lovorikama, nego nastavljamo s pripremama, a na vama je da sada stisnete i da vam Izraelci prenesu sve moguće operativno znanje i iskustvo, a ne daj bože i ne trebalo nam, i borbeno iskustvo”, kazao je. Potvrdio je da Izraelci dolaze u Zagreb već u travnju i da počinje izrada detaljiziranog ugovora. U Ministarstvu i vojnom vrhu pozitivno su dočekane i izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua koji je u izraelskim medijima taj posao nazvao “važnom prekretnicom u jačanju bilateralnih odnosa” koji će osnažiti odnose između Izraela i Hrvatske na području sigurnosti, obrane i gospodarstva.

Dugo su čekali F-16

Dobre su vijesti što će ove godine, nakon duljeg vremena, školovanje za pilota započeti 20-ak novih kadeta. Inače, HRZ je zbog problema sa zrakoplovima proteklih godina uspijevao među “vitezove”, dakle pilote supersonika, ubaciti po jednog do najviše dva nova mlada pilota. U 2015. dogodila se sramota pa te godine nije uspio ni jedan. Sada će se stvar, naravno, stubokom promijeniti i stoga su u MORH-u već započeli pripreme za to. I ministar i načelnik na Plesu su naglasili pilotima i tehničarima da se jače angažiraju na obuci novih desetaka tehničara koji završavaju školovanje za poslove u ZTC-u na servisu i održavanju letjelica koje koristi HRZ, ali i na pilotskim zadacima. U nekoliko idućih godina znatno će se povećati potreba za ta dva zanimanja u HRZ-u, koji će i brojčano ojačati. Nakon što je Vlada osoblju vratila dodatke na plaće koje su izgubili prije četiri godine, ministar Krstičević obećao je da će u 2019. početi i s primjenom novog sustava plaća i platnih razreda, a plaće u HRZ-u će sigurno biti više.

Krstičević je pilotima otvoreno govorio i o svojoj prepisci s umirovljenim testnim pilotom HRZ-a, brigadirom Ivanom Selakom, koji je ovih dana uputio brojne kritike na račun kupnje “starih kanti”, kako je nazvao izraelske F-16. Čitao je Krstičević njihovu prepisku, u kojoj Selak izražava želju da nije u pravu, te da neće likovati ako se pokaže da jest u pravu. Krstičević mu je odgovorio kako je i on mogao, kad je stupio na dužnost ministra, preispitivati kako su zaprimljeni MiG-ovi 21, od kojih znatan dio sada ne leti.

– No, nisam jer držim da ne možemo sada vratiti vrijeme, nego gledati u budućnost – kazao je Krstičević. Ta tema nije bila toliko ugodna pilotima, no nisu je komentirali, premda je bilo dovoljno vidjeti njihov veliki interes da ih ne mimoiđe obuka za F-16, zrakoplov koji su piloti HRZ-a tako dugo čekali. Na sastanku se čulo još dobrih vijesti; ovih dana će napokon završiti certificiranje, pa će punom parom početi remont deset helikoptera Mi-171 sh. Ministarstvo nije odustalo od odluke da je te moderne helikoptere na prvi, desetogodišnji remont najlogičnije poslati proizvođaču, u Rusiju. Očekuje se da će do kraja 2018. u RH biti vraćena četiri helikoptera, a ostali tijekom 2019.

