FOTO Oluja Leo poplavila Portugal: Poginula jedna osoba, tisuće stanovnika napustilo domove
Olujno nevrijeme koje je u 24 sata donijelo više od 40 centimetara kiše poharalo je Iberijski poluotok, usmrtivši jednu osobu, prisilivši tisuće da napuste svoje domove, zatvorivši škole i otkazavši vlakove.
Žrtva, muškarac u šezdesetim godinama, poginuo je nakon što ga je odnijela bujica dok je pokušavao automobilom prijeći poplavljeno područje uzrokovano olujom Leonardo u jugoistočnoj Portugalu, priopćio je glasnogovornik nacionalne civilne zaštite.
Leonardo je najnovija u nizu oluja koje su ove godine pogodile Španjolsku i Portugal, primjeri ekstremnih vremenskih događaja za koje znanstvenici kažu da ih ljudski uzrokovane klimatske promjene pogoršavaju.