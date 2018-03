F16 koštat će nas 3 milijarde, a gripen bi stajao 8 milijardi kuna

Prema procjenama stručnjaka MORH-a, nabava novih švedskih JAS-39 Gripena na 10 godina kredita stajali bi Hrvatsku između 7,8 i 8,35 milijardi kuna, a rabljeni izraelski F-16 C/D Baraci 3 milijarde kuna na desetogodišnji kredit.

Osim toga, 25 godina eksploatacije, prema procjenama, F-16 stajat će Hrvatsko ratno zrakolovstvo 903 milijuna američkih dolara, a eksploatacija Gripena stajala bi 1,8 milijardi dolara, dakle dvostruko više. Operativni troškovi sata leta za 16-cu iznose oko 90.000 kuna, a za Gripena gotovo 152.000 kuna. Na temelju tih i drugih procjena u MORH-u su i bili predložili da Hrvatska krene radije u nabavu F-16-ca iz Izraela.

Pobjeda starog aviona

Nakon odluke državnog i vojnog vrha da se krene u ugovaranje kupnje 12 zrakoplova F-16 C/D Barak od Izraelskog ratnog zrakoplovstva, u MORH-u su otkrili spomenute detalje o tome kako je njihovo Stručno povjerenstvo vrednovalo 4 pristigle ponude i kako je u “pripetavanju” između izraelske ponude za rabljeni i “tunirani” F-16 Barak i švedskog novog Jas-39 Gripena prednost ipak dana Izraelcima. Član povjerenstva, umirovljeni pilot, pukovnik Ivica Ivandić bio je član stručnog povjerenstva MORH-a i za Večernji list objašnjava kako je pobijedio stari kandidat. Prema četiri kriterija vrednovanja ponuda, od 100 posto mogućega Izraelci su zadovoljili 81,73%, Šveđani 69,07%, Amerikanci 65,72%, Grci 35,11%. S time, dodaje Ivandić, što za američki novi F-16 Viper, kako još nije krenuo u proizvodnju i nisu imali sve parametre, stoga ih i nisu mogli do kraja “pripisati” vjerojatno najboljem od ponuđenih aviona. Eskadrila kojih bi, inače Hrvatsku stajala 1,55 milijardi dolara!

Prema ocjenama Povjerenstva, a do kojih su došli prema priloženim podcima samih ponuditelja, F-16 je ispao gotovo dvostruko jeftiniji i u cijeni leta, a i u usporedbi nakon 25 godina korištenja. U cijeni izraelske ponude jest i gradnja i dogradnja infrastrukture na zagrebačkom Plesu (nekoliko novih hangara i objekata), kao i dorada rubova piste i stajanke. Prema procjenama stručnjaka, esakdrila će biti smještena na Plesu, no F-16-ce će, prema procjenama Izraelaca, moći rabiti i pistu na zadarskom aerodromu u Zemuniku.

Jamstva Izraela

Ivandić objašnjava kako njegov kum i borbeni prijatelj, legendarni pilot Ivan Selak nije u pravu kada kaže da se naši piloti neće naletjeti na izraelskim 16-icama jer da su “izraubane”. – Mi smo te zrakoplove vidjeli, istina nismo još u njima letjeli, no oni imaju oko 4800 sati naleta. Kako ih Izraelci uistinu jako raubaju u američkom Lockheed Martinutu brojku množe s koeficijentom i dolaze do 7800 sati naleta. Prije dolaska u Hrvatsku, američki će proizvođač Izraelcima poslati komponente u “kitu” za produživanje životnog vijeka i Hrvati će na tim zrakoplovima letjeti do najmanje 11.800 sati leta, objašnjava Ivandić. I zaključuje da će se naši piloti, dakle, ipak naletjeti na tim zrakoplovima. Otkriva da je ponuda Izraelaca bila bolja i po tome što oni šalju, uz eskadrilu i tri pričuvna motora, dok su Šveđani ponudili 2. Izraelci s prva dva isporučena zrakoplova, koji trebaju doći sredionom 2020. šalju i simualtor leta koji sam stoji 25 milijuna dolara. Obuka prvih pilota i tehničara obavit će se u Izraelu, u trajanju od 8 do 10 mjeseci, a obuka ostalih se nastavlja u Hrvatskoj, što je jeftinije rješenje od ponuđenog švedskog, koji bi obuku proveli samo u Švedskoj. Ono što je dodatno uvjerilo hrvatsku stranu da krene u deal s Izraelcima jest i pismeno jamstvo izraelske države da se obvezuju do kraja životnog vijeka ovih zrakoplova isporučivati sve pričuvne dijelove, kao i naoružanje za koje HRZ pokaže ambicije.