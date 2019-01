Pupovac: Mene da s time dovode u vezu, to može samo naopak i bolestan um uraditi

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava prekršio je Zakon o dobrobiti djece, međunarodnu konvenciju o pravima djece, kao i Zakon o osobnim podacima držeći videomaterijale na službenim stranicama Grada Vukovara, poručio je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirajući napad na učenika vukovarske srednje škole koji pohađa nastavu na srpskom jeziku.

Nakon napada iz SDSS-a stigle su optužbe na račun Penave koji je prije nekoliko dana na konferenciji za medije objavio snimku djece srpske nacionalnosti koja se nisu digla na hrvatsku himnu, među kojima je i pretučeni učenik.

– Pitanje nasilja prema pripadnicima srpske zajednice, polaznicima pojedinih škola, nije od jučer. Postoje grupe, među kojima je i ova koja ne napala ovoga učenika srednje Tehničke škole Nikola Tesla, koje posežu za nasiljem i koje se u Gradu toleriraju. I u nekoliko navrata se to dogodilo u proteklih godinu dana. Što se tiče konkretnog slučaja, on je posljednica toleriranja te vrste aktivnosti te navijačke skupine s jedne strane, a s druge posljedica činjenice da je gradonačelnik Vukovara dodatno potaknuo takvu atmosferu i označio učenike srednje Tehničke škole Nikola Tesla, srpske nacionalnosti, kao ljude koji ne poštuju Hrvatsku, koji su u kontekstu SDSS-ove politike koja stvara i održava kontinuiranu, kako je on rekao, puzajuću agresiju u Hrvatskoj i tako učinio dvije stvari. Prekršio je Zakon o dobrobiti djece, međunarodnu Konvenciju o pravima djece te Zakon o osobnim podacima držeći videomaterijale na službenim stranicama Grada Vukovara. To je najmanje što je prekršio – kaže Pupovac.

Za sve slučajeve, od lažnih optužbi da štitimo ratne zločince i slučajeve kad se lažno optužuje ljude da su počinili ratne zločine i slučajeve kao što je ovaj da SDSS održava puzajuću agresiju za sve te slučajeve, najavljuje Pupovac, razmotrit će pravnu odgovornost za ljude koji to čine.

– I u ovom slučaju vidjet ćemo kakva je pravna odgovornost i koje vrste je ta pravna odgovornost.

Dosta nam je političkog prepucavanja i neodgovornosti ljudi koji svojim političkim izjavama stvaraju nemir, netoleranciju i koji stvaraju pretpostavke za nasilje – tvrdi Pupovac.

Teško je govoriti o suživotu kada djeca u Vukovaru i dalje idu u odvojene škole, komentiraju novinari.

– Vi otprilike kao gradonačelnik Penava smatrate da su različiti školski programi i škole odgovorne za to. Zašto se to onda ne događa u Istri gdje također postoje manjinske škole? Zašto se to ne događa u drugim sredinama gdje postoje manjinske škole? Zašto se događa u Vukovaru? Zato što postoje ljudi koji neprestano podgrijavaju ratno stanje i zato što postoje ljudi koji svaki zahtjev srpske zajednice za prava koja im pripadaju po Ustavu, zakonu, međunarodnim sporazumima tretiraju i označavaju kao napad na ustavni poredak i kao agresiju. Sve dok je tako, sve će biti smetnja – nastavio je Pupovac.

To što se djeca nisu digla na himnu ne može se gledati kao napad na ustavni poredak, kako to tvrdi Penava, smatra Pupovac.

– To je stvar toga kako treba raditi s tom djecom. Način na koji je postupio gradonačelnik Penava sasvim sigurno nije način kako će se to učiniti. Što se tiče navijačkih grupa i himni i očekivanja kako će se ponašati navijači u takvim okolnostima, o tome bolje da ne raspravljamo. Da je riječ o školama u kojima se na himnu jedna grupa djece digne, a druga ne, to je onda ozbiljan problem – objasnio je Pupovac.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić kaže kako je teško reći da je njegov stranački kolega Ivan Penava zbog objave videa odgovoran za premlaćivanje dječaka.

– Mi smo o tome jučer na presici govorili, mislimo da polako počinje biti jasna izjava premijera da se u Hrvatskoj stvara spirala govora mržnje, pa na sve nas, pa i na novinare, apeliram da osvijeste što to znači. Mislim da smo odgovorni svi ako svojim političkim djelovanjem ne spriječimo nastavak te spirale. Potrebno je stati, potreban je razgovor, dijalog ako postoji problem, a problema ima. Potrebno je te probleme riješiti, i u Gradu Vukovaru i u Zagrebu zaustaviti ovo što se događa, jer incidenti polako postaju zabrinjavajući. Teško je direktno povezati izjavu gradonačelnika Vukovara s događajem koji se dogodio, mi smo u stranci rekli što mislimo o toj izjavi. Premijer je pozvao gradonačelnika Vukovara na razgovor i nadam se da će u idućim danima doći do smirivanja takvih napetosti – najavio je Bačić.

Potrebno je, zaključuje, više razumijevanja, dogovaranja, uvažavanja s jedne i druge strane. Ne bi, nastavlja, nikoga direktno optuživao, nego bi pozvao na razum sve koji mogu pridonijeti tome da se situacija smiri.

Pupovac će tužiti Hrvatski tjednik

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najavio je da će tužiti Hrvatski tjednik zbog posljednje naslovnice na kojoj u ruci drži odrubljenu glavu Ivana Šretera.

– Mene da se dovodi u vezu s ubojstvom nekoga, mene da se dovodi u vezu da sam nekome dlaku s glave skinuo, da sam uzeo tuđi papir ili da sam potaknuo da napravi neko zlo, to može samo naopak i bolestan um uraditi. Ovo je stvar koja je više nego utuživa. Budući da je utuživa, tako će biti od mene i tretirana. Oni koji misle da se mogu pozivati na satire da bi ovakve stvari mogli raditi –jednom za svagda morat će naučiti i suci i istražni organi razliku između te dvije stvari – najavio je Pupovac.

Osvrnuo se i na zahtjev zastupnika HRAST-a Hrvoja Zekanovića i europarlamentarke, HKS-ove Ruže Tomašić da se blokiraju pregovori Srbije s EU dok Hrvatska ne riješi sva otvorena pitanja s tom zemljom.

– Što mislite da sam ja kao predstavnik SDSS-a tražio da se blokira ulazak Hrvatske u EU dok se ne riješe sva pitanja Srba, pitanja nestalih Srba, procesuiranja ratnih zločina, neisplaćenih mirovina, porušenih kuća, protjeranih Srba koji se nisu vratili. Jesam li to napravio? Nisam. Bio sam jedan od najaktivniji ljudi koji su zagovarali ulazak RH u EU i moja stranka i drugi moji kolege, manjinski zastupnici, pridonijeli su tome da RH postane članica EU, inače bi i danas čekala pred vratima EU. To što Zekanović to ne zna ili mu je svejedno, tako je i meni svejedno što govori Zekanović – poručio je Pupovac.

