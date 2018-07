Došli su po tri milijuna funti, a izašli s 6800 zlatnih poluga

Pod okriljem noć, šestorica maskiranih i naoružanih pljačkaša 26. studenog 1983. godine došuljali su se do skladišta Brinks Mata, smještenog u londonskoj zračnoj luci Heathrow.

Bili su to ljudi Briana Robinsona, zvanog Pukovnik, i Mickeya McAvoya, koji su krenuli u nešto što će postati najpoznatija pljačka u povijesti kriminala. No Pukovnik i McAvoy u tom trenutku to nisu znali. Ono što su znali bilo je da se u skladištu Brick Mata nalazi sef, koji čuvaju čuvari i to zato što je u njemu tri milijuna funti. U gotovini.

Bila je to informacija, koju su zajedno s rasporedom prostorija te podatkom o broju čuvara, Pukovnik i njegov kompanjon dobili od Anthonyja Blacka, čuvara koji je radio u skladištu Brick Mata te osobe, koja je što je još važnije, bila Robinsonov zet. Kada je Black svom puncu spomenuo što je u skladištu, ovaj se odlučio dokopati tog novca. Okupio je svoje ljude te je uz pomoć prikupljenih informacija odlučio izvesti prepad u stilu udari-ugrabi.

Cijeli “posao” nije trebao trajati dulje od nekoliko minuta. Tako je barem bilo planirano. No u noći pljačke stvari su krenule u drugom, neočekivanom smjeru. Black, je za početak, povukao potez, koji će pokazat će se kasnije, biti presudan za razotkrivanje počinitelja.

Naime, malo prije no što je njegov punac sa svojim kompanjonima upao u skladište Brinks Mata, Black je nazvao na posao i kazao da ne može doći tu noć jer je bolestan. Prethodno je puncu dao ključ glavnog ulaza u skladište te sve druge potrebne informacije. Kada su Robinson i ekipa upali u skladište, zatekli su nekolicinu čuvara. Brzo su ih svladali, a zatim primijenili stravičnu taktiku izvlačenja informacija. Sve su ih polili benzinom, a Robinson im je potom, držeći šibicu, u rukama kazao:

- Ako mi ne kažete koja je kombinacija sefa, sve ću vas zapaliti!

Prestrašeni zaštitari kazali su mu što je htio, a pravo iznenađenje uslijedilo je nakon što je Robinson otvorio vrata sefa. Jer u njemu je bilo puno više od tri milijuna funti. Točnije u spomenutom sefu bilo je 6800 poluga čistog zlata zapakiranog u 76 sanduka, koji su čekali transport na Daleki istok.

Ugledavši toliko blago ispred sebe, Robinson se prvo prenerazio, a zatim je odlučio da će on i njegovi kompanjoni sve to ukrasti. Prvo su shvatili da im za transport toliko zlata treba puno veće vozilo od onog u kojem su došli.

Na neki su ga način pribavili i iste noći nestali zajedno sa zlatom bez traga. I tada su za njih počeli pravi problemi. Jer toliku količinu zlata nije bilo lako skriti, pa su zatražili pomoć osobe kojoj je nadimak bio Lisac.

Lisac ih je spojio sa zlatarom Sollyjem Nahomeom, a on je pak uredio da se zlato pretali u manje komade. Dio zlata je pretaljen i pomiješan s bakrom da mu se ne bi moglo ući u trag, dok je dio kanalima organiziranog podzemlja našao put do privatnih bankarskih računa na Karibima i u Švicarskoj.

Vjerojatno zbog svega toga, većina ukradenih zlatnih poluga nikada nije nađena i vraćena, čime je pljačka Brinks Mata postala ne samo najveća već i najmisterioznija pljačka počinjena u Velikoj Britaniji. Misterioznosti je svakako pridonijelo i to što legenda kaže da se u svakom komadu zlatnog nakita koji je nakon pljačke prodan u Velikoj Britaniji nalaze i zlatne poluge Brinks Mata. Što se tiče Robinsona i McAvoya, oni jesu bili iskusni pljačkaši, no nisu baš bili ogrezli kriminalci. Scotland Yardu su ostavili mrvice, ali i preko tih mrvica policajci su došli do njih.

Sumnjivo je bilo što su se njih dvojica koji su živjeli u radničkoj četvrti odjednom preselili u bolji kvart kupivši kuće koje su platili u gotovini.

Usto, kupili su i dva psa, koje su nazvali Brinks i Mat.

Jedan od njihovih kompanjona, Kenneth Noye, koji im je pomogao u taljenju zlata, bio je još gluplji jer je u banci otvorio račun s kojeg je htio dići toliko novaca da je ta banka morala zatražiti pomoć Bank of England radi isplate. Time je privukao pozornost na sebe, a policija ga je stavila pod pasku. U probleme se uvalio kada je ubio policajca koji ga je pratio. Ubio ga je u svom vrtu, a na sudu se taj put izvukao tvrdeći da je riječ o samoobrani.

Sljedeći put je na sudu završio jer mu je par zlatnih poluga nađeno u kući, za što je dobio 14 godina zatvora i veliku novčanu kaznu. Nakon izlasku iz zatvora, ponovno je ubio, nakon čega je osuđen na doživotni zatvor. Zlato koje je skrivao za Robinsona i McAvoya nikad nije nađeno. Njih su dvojica osuđena na po 25 godina zatvora svaki nakon što je Black svjedočio protiv njih. On je zbog pomaganja u pljački dobio šest godina zatvora.

