'Kaj bi se bojao odlaska u zatvor, Agrokor je bio sjajna firma, sve je bilo čisto!'

IvicaTodorić, koji već mjesecima boravi u Londonu sa suprugom Vesnom, komentirao je angažman britanske odvjetnice Clare Montgomery koja se žestokom retorikom obrušila na njega.

- Montgomery je žena koja profesionalno obavlja svoj posao, a ono što je tamo iznosila o tome nema pojma i pobrkala je termine. Stalno je ciljala 10. mjesec kad smo mi dobili zahtjev za pritvor i onda je to brkala s vremenom kad je lex Agrokor izglasan. Ona je čitala što je dobila, dobro to zna i mislim da je profesionalno odradila svoj posao - kaže Todorić za N1.

Todorić je istaknuo kako do sada ništa protiv Hrvatske nije poduzeo.

- Nisam htio raditi štetu mojoj državi, blatiti moju državu. Zasad mislim da protiv mene nije država već pojedinci iz dražve, a vidjet će se iz kojih razloga, koji u ovom trenutku imaju opoziciju u vlasti.

Samo Martina Dalić ili?

- Ni govora, nije samo Dalić, od prvog dana je vrlo aktivan premijer Plenković. Plenković svaki dan komentira Agrokor i brani postupke Dalić i ekipe, a gospodin Božinović je očito zajedno u tom društvu. To su ljudi koji su na vrlo visokim funkcijama i koji koriste državnu poziciju da štite ono što se danas radilo u Agrokoru, što se otimalo, što se progonilo ljude u Agrokoru...

Mislite li da su ljudi u HDZ-u protiv vas?

- Mislim da HDZ... Ja i danas gledam to, ljudi ne razumiju što se dogodilo i što je činjenica. Oni su čuli, mediji su rekli oni su spasili, da to država nije napravila tko zna što bi se spasilo. Ali državi je podmetnuto. Dalićka i njezina grupa su provjerenu metodu upotrijebili u Agrokoru.

S koji motivom?

- To je stoposto motiv. Razmišljao sam je li to geopolitika ili interes velikih sila. Geopolitika je bila uključena, i američka i ruska ambasada. To nije bila politika njihovih ministarstva vanjskih poslova, očito je da je u pitanju velika para, da se tako zarađuje veliki novac.

Ustvrdio je kako je Lex Agrokor potpisao pod pritiskom te da kompanija nije bila u problemima.

- Da ja nisam potpisao mogla su potpisati dva moja suradnika, pa onda neki dobavljač. Da ja nisam potpisao to bi se dogodilo. Ja sam bio pod jednim strašnim pritiskom i da sam ja išao u sukobe ja bih napravio ogromnu štetu, Agrokoru, suradnicima, firmi, Hrvatskoj - izjavio je Todorić.

Na pitanje oko toga boji li se odlaska u zatvor, Todorić je rekao "Kaj bi se ja bojao?" i nastavio:

- Za što da ja idem u zatvor? Koji istražni zatvor? Ovo je sramota. Neka pokažu što sam uzeo - rekao je Ivica Todorić. Još jednom je rekao kako on ništa nema te da je Agrokor "bila toliko fenomenalna firma i da je sve bilo čisto".

- I sad vele da sam ja uzeo. Neka pokažu. Sad me traže u Kanadi, ali ne Hrvatska, da vi znate kolike moje pare okolo traže, kolike su oni sad agencije uzeli - rekao je.