Todorićevo izručenje za RH traži odvjetnica svjetskog ugleda

Ivica Todorić je na upit novinara da komentira angažman britanske odvjetničke zvijezde Clare Montgomery koja zastupa hrvatski zahtjev za njegovim izručenjem, komentirao: “Pazite, uzeli su najskupljeg odvjetnika. Sramota”, te dodao: “Kolika je to želja da se mene uhvati.” Međutim, malo se zaletio. Jaka želja postoji, ali ne samo i ne ponajprije u Hrvatskoj. Kao što su naši državni odvjetnici u Hrvatskoj svojedobno zastupali europski uhidbeni nalog koji je Njemačka podnijela radi izručenja Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, tako je i Velika Britanija odredila tko će zastupati hrvatski EUN. I u našem Ministarstvu pravosuđa potvrdili su nam da Hrvatska nema ništa s angažmanom Clare Montgomery, koja u Westminsterskom sudu u Londonu zastupa hrvatski EUN protiv Ivice Todorića.

Troškove snose Britanci

Prema Okvirnoj odluci Vijeća EU o EUN-u (čl. 30.) “troškove nastale na državnom području države članice izvršenja pri izvršavanju europskog uhidbenog naloga snosi ta država”. Dakle, sav trošak snosi Velika Britanija, i štoviše upravo to je čest argument za kritičke napise i priloge britanskih medija koji s ogorčenjem govore o godišnjem trošku od oko trideset milijuna eura oko izvršenja EUN-a iz zemalja EU. S tim da su te kritike uglavnom povezane sa zahtjevima istočnoeuropskih zemalja za trivijalna kaznena djela.A slučaj Todorić je sve samo ne to. Angažman Montgomery govori koji mu se značaj daje i u Velikoj Britaniji, koja očigledno među ostalim nije željela trpjeti naknadne prigovore, možda i iz Rusije i SAD-a, a ne samo iz Hrvatske. Biografija odvjetnice Clare Montgomery je impresivna.

Bila je angažirana na brojnim kapitalnim predmetima u svjetskim razmjerima. Članica je elitne Matrix Chambers te nosi i titulu kraljičine pravne savjetnice. Prema službenoj biografiji, najpoznatija je po svom radu u zakonski i činjenično složenim predmetima.

Što se priznanja tiče, imenovana je Crime Silk of the Year 2005. i 2013. te je uvrštena na popis najboljih odvjetnika Legal 500 te ju je Chamber&Partners opisao kao odvjetnicu briljantnog uma i vrlo brzo misli. Dvaput je nominirana za godišnju odvjetničku nagradu, dok je 2017. proglašena odvjetnicom godine za prijevare, te je za 2018. svrstana među odvjetničke zvijezde. U okviru kaznenog i trgovačkog prava kao specijalizacije, upravo se često bavi izručenjima, i to s obje strane, nerijetko zastupajući svjetske face. Tako je uspješno zastupala švedsku Vladu u postupku koji se u Velikoj Britaniji vodio radi izručenja osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea, ali i čileanskog diktatora, bivšeg predsjednika generala Augusta Pinocheta. Zastupala je i brunejskog princa Jefrija Bolkiaha koji je vodio sudske bitke sa svojom državom vezano za istragu transfera u iznosu od 40 milijardi USD s računa državnih fondova dok je bio ministar financija, odnosno na čelu brunejske investicijske agencije, a oko 14,8 milijardi je navodno transferirano na njegov račun. Spor je 2000. završen nagodbom temeljem koje je princ vratio državi golemu imovinu u zemlji i inozemstvu, 500 nekretnina, 2000 vozila, devet zrakoplova...

Todorićeva sutkinja Emma Arbuthnot treba odlučiti i o indijskom zahtjevu za izručenje, doduše po drugim pravilima, njihova tajkuna Vijaya Mallyaja, kojeg zastupa Montgomery. U tom slučaju tvrdi da je zahtjev politički motiviran. Mallya je uhićen u travnju 2017. i na slobodi je uz jamčevinu od 650.000 funti (Todorić 100.000), a odluka se očekuje ove godine. Traže ga zbog bankarskih kredita koje je uzeo za propalu Kingfisher Airlines, a koje navodno nije imao namjeru vratiti. Mallya je i vlasnik formula 1 tima Force India.

Odvjetnička “jednostavnost”

Montgomery je zastupala i bivšeg tajlandskog premijera Thaksina Shinawatru, u vrijeme kad je nakon vojnog udara u egzilu u Londonu kupio nogometni klub Manchester City jer je Tajland tražio njegovo izručenje po optužbi za korupciju. I bivši vlasnik engleskog nogometnog kluba Birmingham Cityja Carson Yeung bio je klijent C. Montgomery, a zastupala ga je u Hong Kongu, gdje je po pet točaka optužbe osuđen na šest godina zatvora. Bila je odvjetnica i Donaldu Tsangu, bivšem šefu vlade u Hong Kongu, koji je za zloporabu u korupcijskoj aferi osuđen na 20 mjeseci zatvora. U jednom od najskupljih procesa u Hong Kongu, milijarder Thomas Kwok osuđen je na pet godina zatvora zbog podmićivanja dužnosnika s 1,1 milijun dolara mita. Prema pisanju portala ChinaDaily, satnica odvjetnice Montgomery procijenjena je na oko 2000 eura. Iznijeli smo tek dio razvikanih predmeta na kojima je Montgomery radila.

U jednom je intervjuu rekla kako je formula odvjetničkog uspjeha vrlo jednostavna. “Iščitate sve spise, postavite sva pravna pitanja te ih razumijete, pokušate postaviti strategiju koja vam jamči da nećete napraviti pogrešku, i pustite da slučaj ide svojim tijekom. Iskreno, broj izgubljenih slučajeva koje sam pretvorila u dobitne mogu nabrojiti na prste jedne ruke”, rekla je odvjetnica Montgomery.