Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJEDNICA VLADE

Plenković o kreditnom rejtingu Hrvatske: Jasan signal ulagačima, reflektirat će se i na građane

Zagreb: 151. sjednica Vlade
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/3
Autor
Robert Jurišić
18.03.2026.
u 10:01

Kazao je i kako je važno da građani razumiju zašto je kreditni rejting važan. Objasnio je da je Hrvatska, kada je kreditni rejting bio razini 'smeće', za servisiranje kamata za javni dug izdvajali 3,5% BDP-a, a danas 1,5%.

- Nakon Fitcha, prošlog je petka S&P podigla kreditni rejting Hrvatske, to je vrlo snažan signal, i financijski i gospodarski, da je Hrvatska politički stabilna i da osigurava kontinuitet koji omogućava reformske napore i investicije. Kreditni rejting koji znači jasan signal ulagačima, znači povoljnije zaduživanje države, dakle povoljnije kamate na različite kredite koje Hrvatska uzima na međunarodnim tržištima. To znači povoljnije ozračje, dobre reference za hrvatske gospodarstvenike, za banke... a sukladno tome će se reflektirati na građane - rekao je na početku sjednice Vlade Andrej Plenković. Rekao je kako je i projekcija rasta iduće tri godine koje je dao S&P je 2,7 što je dobro i podudarno s onim što je procjena Ministarstva financija i Vlade, dodao je.

Kazao je i kako je važno da građani razumiju zašto je kreditni rejting važan. Objasnio je da je Hrvatska, kada je kreditni rejting bio razini 'smeće', za servisiranje kamata za javni dug izdvajali 3,5% BDP-a, a danas 1,5%. - Razlika je 2 postotna boda BDP-a i to je onaj iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu - objasnio je premijer.

Govorio je i o isplati 'povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina'. - Krenula je isplata po novom zakonu koji je na snazi. Korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se 'penalizacija' od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina. Riječ je o isplatama koje se odnose na 119 tisuća korisnika koji su navršili 70 godina. Prosječan iznos mjesečnog uvećanja iznosi skoro 53 eura - rekao je Plenković.

Pričao je i o situaciji na Bliskom istoku i o tome kako će se odraziti na rast cijena. Rekao je kako su već reagirali te da će reagirati ponovno 'početkom idućeg tjedna kada vidimo procjene o čemu se radi'. - I voditi računa o dva temeljna cilja Vlade, a to je da u energetskim krizama osigurava sigurnost opskrbe energentima. Dakle da ne dođemo u poziciju da nema derivata ili pak da nema plina ili struje. To su naše zadaće - izjavio je.

- Zbog toga, ali i drugih tema sigurnosnih karaktera, predložili smo predsjedniku sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. Smatramo da je trenutak takav da su potrebne konzultacije oko ovih pitanja. Uputili smo pismo inicijative jučer i vidjet ćemo da li će biti odgovor - izjavio je.

Ključne riječi
Standard and Poor's kreditni rejting Vlada

Komentara 3

Pogledaj Sve
SI
siskic
09:42 18.03.2026.

potpisujem milanovićev odgovor glede ovoga.

ST
sttipe
10:16 18.03.2026.

Ulagači gledaju izvuć profit. Ako mi para nemamo, a Ulagač, ulaganje mora kapitalizirati, gledati će ako nema keša, akumulirati imovinu.. A imovinu, da bi netko dobio, triba netko drugi izgubiti... Tako će se zarada "ulagača", odraziti na građane.

Avatar fidelio
fidelio
10:13 18.03.2026.

Dobro je imati dobar kreditni rejting. Također, mudro je ne zaduživati se preko svake mjere samo zato jer je zaduženje povoljno. Dok god dugove plaćamo ponovnim zaduživanjem, treba biti razborit.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!