Plenković o kreditnom rejtingu Hrvatske: Jasan signal ulagačima, reflektirat će se i na građane

- Nakon Fitcha, prošlog je petka S&P podigla kreditni rejting Hrvatske, to je vrlo snažan signal, i financijski i gospodarski, da je Hrvatska politički stabilna i da osigurava kontinuitet koji omogućava reformske napore i investicije. Kreditni rejting koji znači jasan signal ulagačima, znači povoljnije zaduživanje države, dakle povoljnije kamate na različite kredite koje Hrvatska uzima na međunarodnim tržištima. To znači povoljnije ozračje, dobre reference za hrvatske gospodarstvenike, za banke... a sukladno tome će se reflektirati na građane - rekao je na početku sjednice Vlade Andrej Plenković. Rekao je kako je i projekcija rasta iduće tri godine koje je dao S&P je 2,7 što je dobro i podudarno s onim što je procjena Ministarstva financija i Vlade, dodao je.

Kazao je i kako je važno da građani razumiju zašto je kreditni rejting važan. Objasnio je da je Hrvatska, kada je kreditni rejting bio razini 'smeće', za servisiranje kamata za javni dug izdvajali 3,5% BDP-a, a danas 1,5%. - Razlika je 2 postotna boda BDP-a i to je onaj iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu - objasnio je premijer.

Govorio je i o isplati 'povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina'. - Krenula je isplata po novom zakonu koji je na snazi. Korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se 'penalizacija' od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina. Riječ je o isplatama koje se odnose na 119 tisuća korisnika koji su navršili 70 godina. Prosječan iznos mjesečnog uvećanja iznosi skoro 53 eura - rekao je Plenković.

Pričao je i o situaciji na Bliskom istoku i o tome kako će se odraziti na rast cijena. Rekao je kako su već reagirali te da će reagirati ponovno 'početkom idućeg tjedna kada vidimo procjene o čemu se radi'. - I voditi računa o dva temeljna cilja Vlade, a to je da u energetskim krizama osigurava sigurnost opskrbe energentima. Dakle da ne dođemo u poziciju da nema derivata ili pak da nema plina ili struje. To su naše zadaće - izjavio je.

- Zbog toga, ali i drugih tema sigurnosnih karaktera, predložili smo predsjedniku sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. Smatramo da je trenutak takav da su potrebne konzultacije oko ovih pitanja. Uputili smo pismo inicijative jučer i vidjet ćemo da li će biti odgovor - izjavio je.