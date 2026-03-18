Serija „Vladari“

Kraljica Jelena Slavna na novom numizmatičkom izdanju

Foto: Branimir Kralj
18.03.2026.
Povijest ponekad šuti stoljećima. A onda – progovori iz kamena.

Novo numizmatičko izdanje „Kraljica Jelena Slavna“ posvećeno je jednoj od najsnažnijih žena ranog hrvatskog srednjovjekovlja. Serija „Vladari“ dobila je svoje novo lice, i to lice koje ne počiva na legendi, nego na – epitafu.

Ime kraljice Jelene nije sačuvano u bajci ni u usmenoj predaji. Pronađeno je krajem 19. stoljeća na ulomcima nadgrobnog natpisa u Solinu. Kamen je potvrdio ono što povijest često skriva: bila je supruga kralja Mihajla Krešimira II. i majka kralja Stjepana Držislava. No ono što je posebno odjeknulo nije bila samo potvrda njezina mjesta u kraljevskoj obitelji, već zapis o vladarici koja je skrbila za siromašne, siročad i udovice. Upravo zbog te uloge ostala je zapamćena kao Jelena Slavna.

Vijest o otkriću epitafa tada je izazvala snažan odjek. Zvonila su zvona splitskih crkava, a fragmenti kamena postali su simbol kontinuiteta hrvatske kraljevske baštine. Razlomljeni, ali čvrsti. Baš kao i priča koju nose.

Kraljica Jelena Slavna
Zlatnik “Kraljica Jelena Slavna” 1 unca
Foto: Branimir Kralj

Na kovanicama, uz lik kraljice, pojavljuje se i motiv velebitske degenije – biljke koja raste iz kamena i prkosi surovim uvjetima Velebita. Nježna na prvi pogled, ali izdržljiva. Simbol prirodne postojanosti koji snažno odražava i snagu povijesnog nasljeđa duljeg od tisuću godina.

Izdanje donosi raznolike otkove kovanica. Zlatnici dolaze u tri nominale i u strogo ograničenim serijama. Zlatnik mase jedne unce, nominalne vrijednosti 100 eura, dostupan je u ograničenoj seriji od svega 100 primjeraka. Zlatnik od 1/4 unce, nominalne vrijednosti 25 eura, izdaje se u 300 komada, dok najmanji, mase 1/16 unce i nominalne vrijednosti 10 eura, izlazi u 1.500 primjeraka.

Kraljica Jelena Slavna
Srebrnjak “Kraljica Jelena Slavna” 1 unca
Foto: Branimir Kralj

Srebrnjaci su dostupni u nominalama od 4 i 6 eura. Srebrnjak mase jedne unce (4 eura) izdaje se u 2.000 komada, dok srebrnjak mase dvije unce (6 eura) dolazi u seriji od 500 primjeraka i dodatno je oplemenjen djelomičnom pozlatom i rutenijskom presvlakom.

Najveći zlatnik izrađen je u najvišoj kvaliteti otkova – polirana ploča, s izraženim kontrastom matiranih i poliranih površina. Ostale kovanice kovane su u kvaliteti visokog kovničkog sjaja. Izdanje je u potpunosti zaokruženo tematski oblikovanom ambalažom, iza koje stoji Dig Studio i dizajnerica Izvorka Jurić. Posebna pažnja posvećena je svakom detalju pakiranja – najvrjedniji primjerci smješteni su u luksuzne kutije, dok su ostale kovanice zapakirane u elegantno dizajnirane kutije s pripadajućim omotom.

Kraljica Jelena Slavna
Srebrnjak “Kraljica Jelena Slavna” 1 unca
Foto: Branimir Kralj

Svako izdanje dolazi s numeriranim certifikatom i prigodnom knjižicom, što dodatno naglašava kolekcionarsku i simboličku vrijednost.

Zlatnici i srebrnjaci „Kraljica Jelena Slavna“ dostupni su putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 19. ožujka, osim srebrnjaka u apoenu 6 eura koji će biti dostupan za naručivanje od 2. lipnja. 

U vremenu kada se povijest često svodi na fusnote, ova kovanica podsjeća da identitet nije apstraktan pojam. On je zapisan u kamenu, utisnut u metal i sačuvan u pričama koje nadživljavaju stoljeća.

