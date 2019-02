DORH će Frani Lučiću ponuditi nagodbu? Odvjetnik: Informaciju o tome službeno nemam

Državno odvjetništvo ponudit će nagodbu Frani Lučiću, vatrogascu koji je jedini preživio kornatsku tragediju.

Premijer Andrej Plenković i ministar Dražen Bošnjaković održali su jučer sastanak s glavnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem, javlja Dnevnik.hr.

Razlog sastanka bila je žalba DORH-a na presudu o odšteti Frani Lučiću. Dnevnik Nove TV doznaje kako će DORH ponuditi Lučiću nagodbu.

Informaciju da su se sastali premijer Plenković, ministar Bošnjaković i glavni državni odvjetnik Jelenić u povodu eventualne nagodbe države i Frane Lučića, odnosno zbog žalbe DORH-a na dosuđeni 1,75 milijuna kuna odštete Frani Lučiću, njegov odvjetnik Šime Savić nije nam potvrdio.

"Ja informaciju o tom sastanku službeno nemam niti sam što službeno dobio a ako takvo što stigne onda ću se o tome i očitovati . Ono pri čemu i dalje stojim je to da Frane Lučić ne želi da se prodaju oprema, vatrogasna vozila i ostalo i to uoči vatrogasne sezone, a nije ni za to da njegove kolege od svojih plaća odvajaju za pomoć. Mi smatramo da je na državi da učini svoje", rekao nam je Šime Savić, odvjetnik Frane Lučića jedinog preživjelog vatrogasca u kornatskoj tragediji u kojoj je živote izgubilo 12 vatrogasaca.

Podsjetimo, prvostupanjski sud utvrdio je odgovornost Republike Hrvatske za štetu po objektivnom kriteriju te je Frani Lučiću dosudio neimovinsku štetu u iznosu od 1,7 milijuna kuna. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu žalilo se na tu presudu.

Prvostupanjski sud utvrdio je odgovornost Republike Hrvatske za štetu po objektivnom kriteriju te je Frani Lučiću dosudio neimovinsku štetu u iznosu od 1,7 milijuna kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. ožujka 2009. do isplate, te imovinsku štetu i to: 569.700 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja do isplate na ime tuđe pomoći i njege te mjesečnu rentu u iznosu od 4500 kuna, iznos od 383.155 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedine mjesečne iznose, na ime izgubljene zarade; iznos od 201.000 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja do isplate, na ime troškova medicinskih preparata te mjesečnu rentu s tog osnova u iznosu od 1500 kuna mjesečno.

