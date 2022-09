Donosimo detaljno sve uštede i krizne mjere štednje: Provjerite kako uštedjeti

Vladin paket mjera znatno će rasteretiti kućne proračune i omogućiti građanima da mirnije dočekaju zimu. Jesenski paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena težak je čak 21 milijardu kuna, a prema ocjeni premijera Andreja Plenkovića, plan je pravedan jer je usmjeren najviše na one koje najviše pogađa rast cijena i kojima je pomoć najpotrebnija. Izdvojili smo najvažnije mjere namijenjene kućanstvima.

1. Računi za struju

Vlada je ograničila cijene električne energije pa će građani od 1. listopada do 31. ožujka za polugodišnju potrošnju do 2500 kilovatsati struje plaćati 59 eura po megavatsatu, a za potrošnju iznad toga prosječno 88 eura. Prema tome, onaj tko bude trošio manje struje, plaćat će nižu cijenu, a oni koji troše više, bit će u višem cjenovnom razredu.

2. Računi za plin

Računi za plin neće se mijenjati za građanstvo do 1. travnja 2023. godine. Time padaju u vodu najave da će građani morati plaćati basnoslovne svote novca za grijanje tim energentom naredne zime. Cijene plina znatno bi porasle da nisu donijete mjere u travnju prošle godine. U Hrvatskoj je cijena plina u prosjeku rasla 13 posto, a od članica Europske unije samo je u Mađarskoj pala, i to za devet posto. Prosječna cijena plina za kućanstva na razini Europske unije je 156 eura po megavatsati, a u Hrvatskoj je 52 eura, dakle tri puta manja. Prosječni rast cijena u EU iznosio je 128 posto. U Sloveniji je cijena porasla 97 posto, a u Austriji 160.

3. Toplinska energija

Za 159.000 kupaca i 98 posto izručene toplinske energije cijena se neće mijenjati. Za kućanstva i poduzetnike u centralnim i zatvorenim toplinskim sustavima nepromijenjena je jedinična cijena do 31. ožujka iduće godine. Ova mjera odnosi se na kućanstva koja se griju preko toplana, na primjer u Zagrebu i još nekoliko gradova. Vrijednost te Vladine mjere je 1,475 milijarde kuna.

4. Grijanje na ogrjevna drvo

Uvedene su i mjere pomoći za one koji se griju na drva. Dogovoren je plan povećanja proizvodnje ogrjevnog drva Hrvatskih šuma s milijun na 1,1 milijun prostornih metara i dodatni popust s pet na 20 posto cijene po prostornom metru. Očekivani broj korisnika te mjere je oko 35.000. Cijene ogrjevnog drveta posljednih su mjeseci znatno porasle. Kako je najavljeno, idućeg tjedna ograničit će se marže i regulirati cijena ukapljenog naftnog plina u bocama pa se očekuje da će se cijene sniziti.

Foto: Vlada RH

5. Potpora umirovljenicima

Odobren je tzv. energetski dodatak za oko 690.000 umirovljenika s mirovinom do 4360 kuna. Umirovljenici s mirovinama do 1850 kuna dobit će po 1200 kuna, oni s mirovinama od 1850 do 2350 mogu računati na 900 kuna, za mirovine od 2350 do 3350 dodatak je 600 kuna, a za mirovine od 3350 do 4360 kuna stiže 400 kuna jednokratne naknade.

6. Pomoć korisnicima doplatka za djecu

Vlada je odlučila isplatiti jednokratni novčani primitak korisnicima doplatka za djecu. Za jedno dijete isplatit će se 300 kuna, za dvoje 500, troje 700, četvero 900, a za petero 1100 kuna po korisniku. Ta će mjera obuhvatiti oko 130.000 korisnika, a isplatit će se u listopadu.

7. Pomoć studentima

Umjesto 10.000 stipendija po socijalnim kriterijima, država će ih odobriti 12.000, a iznos stipendija povećava se s 1200 na 1506 kuna. U planu je i potpora studentskim centrima kako bi cijena obroka za studente ostala 6,50 kuna.

Foto: Vlada RH

8. Hrana

Cijene jestivog suncokretova ulja ograničavaju se na 15,99 kn/kg, litre trajnog mlijeka na 7,39, brašna glatkog na 5,99, oštrog na 6,29, bijelog kristal šećera na 7,99 kuna, svinjskog vrata s kosti, svinjske lopatice bez kosti i cijelog pileta na 24,99 kn/kg, a mljevenom svinjskom mesu na 32,99 kn, što je ukupno smanjenje cijene potrošačke košarice s tih devet artikala za 30,24%, kazali su danas iz Vlade. Sa starim cijenama potrošača bi takva košarica koštala 217,32 kn, a s novim cijenama 151,61 kn. Najviše će cijena pasti glatkom brašnu i mljevenoj svinjetini - 33%.

9. Ostali oblici pomoći

Vlada povećava iznos neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak. Neoporezive prigodne nagrade se s 3000 povećavaju na 5000 kuna godišnje, što je povećanje od preko 66 posto, a novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika rastu 50 posto, s 5000 na 7500 kuna. Dar djetetu do 15 godina povećava se sa 600 na 1000 kuna. Neoporezive novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika povećavaju se s 5000 na 6000 kuna godišnje, a naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s dvije na tri kune po kilometru. Neoporezive otpremnine prilikom odlaska u mirovinu povećavaju se 8000 na 10.000 kuna.